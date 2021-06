Las declaraciones más impactantes de Britney Spears sobre su batalla legal contra su padre

"Me avergonzaba contar lo que me pasó", declaró la conocida cantante de música pop.

25.06.2021

Un día después de su declaración ante la Justicia, Britney Spears aseguró en su perfil de Instagram que hasta ahora no se había opuesto públicamente a la tutela legal porque sentía vergüenza de contar lo que le pasó.



'Pido disculpas por fingir que he estado bien durante los últimos dos años, lo hice por mi orgullo y porque me avergonzaba compartir lo que me pasó', dijo la cantante.