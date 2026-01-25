  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Xabi Alonso a la Premier League, Barcelona ata a joya y millonada por Tchouaméni

Así marcha el mercado de pases del fútbol internacional en este domingo 25 de enero: rumores, fichajes y salidas.

Xabi Alonso a la Premier League, Barcelona ata a joya y millonada por Tchouaméni
1 de 20

El mercado se calienta con movimientos clave: Xabi Alonso suena fuerte para la Premier League, el Barcelona asegura a una nueva joya juvenil y dos grandes de la Premier League preparan una oferta millonaria de 100 millones por Tchouaméni.
Xabi Alonso a la Premier League, Barcelona ata a joya y millonada por Tchouaméni
2 de 20

El AC Milan y Mike Maignan han alcanzado un acuerdo verbal para extender su vinculación hasta junio de 2031.
Xabi Alonso a la Premier League, Barcelona ata a joya y millonada por Tchouaméni
3 de 20

El Chelsea ha activado oficialmente la cláusula de rescisión de Aaron Anselmino. El jugador regresará al club inglés la próxima semana.
Xabi Alonso a la Premier League, Barcelona ata a joya y millonada por Tchouaméni
4 de 20

La operación de Youssef En Nesyri con la Juventus queda cancelada. “En Nesyri tiene dudas sobre la modalidad de su cesión y, tras evaluar el caso, damos por finalizadas las negociaciones. No lo ficharemos de forma permanente”, afirmó el director deportivo Giorgio Chiellini.
Xabi Alonso a la Premier League, Barcelona ata a joya y millonada por Tchouaméni
5 de 20

El AC Milan ha cerrado el acuerdo para incorporar a El Hadji Malick Cissé a su equipo sub-23, Milan Futuro.
Xabi Alonso a la Premier League, Barcelona ata a joya y millonada por Tchouaméni
6 de 20

Liverpool y Tottenham se preparan para lanzar una oferta de 100 millones por Tchouaméni, elevando la puja por el centrocampista
Xabi Alonso a la Premier League, Barcelona ata a joya y millonada por Tchouaméni
7 de 20

Alessio Romagnoli insiste en firmar por Al Sadd, pese al anuncio del Lazio de su intención de retener al defensa.
Xabi Alonso a la Premier League, Barcelona ata a joya y millonada por Tchouaméni
8 de 20

Jeremy Sarmiento completó hoy el reconocimiento médico con el Middlesbrough. Su cesión inicial incluye una obligación de compra de 3,2 millones de libras, con variables adicionales.
Xabi Alonso a la Premier League, Barcelona ata a joya y millonada por Tchouaméni
9 de 20

El Flamengo ha presentado una oferta oficial por Lucas Paquetá por 41 millones de euros en fijo, mientras siguen las negociaciones con el West Ham.
Xabi Alonso a la Premier League, Barcelona ata a joya y millonada por Tchouaméni
10 de 20

Según Fabrizio Romano, Dro se dirige al Paris Saint-Germain, con el acuerdo confirmado. Todo quedó sellado tras conversaciones positivas entre el PSG y el Barcelona por un montante ligeramente superior a su cláusula de rescisión de 6 millones de euros.
Xabi Alonso a la Premier League, Barcelona ata a joya y millonada por Tchouaméni
11 de 20

Según Fabrizio Romano, el Barcelona completará la formalización del fichaje de Yusuf Rassul Ndjai desde el club catalán Terrassa FC la próxima semana.
Xabi Alonso a la Premier League, Barcelona ata a joya y millonada por Tchouaméni
12 de 20

Las negociaciones entre Tottenham y Liverpool por Andy Robertson continúan en curso.
Xabi Alonso a la Premier League, Barcelona ata a joya y millonada por Tchouaméni
13 de 20

Al Sadd y Lazio están a punto de cerrar todos los detalles por Alessio Romagnoli, en una operación valorada entre 9 y 10 millones de euros, con conversaciones en fase final.
Xabi Alonso a la Premier League, Barcelona ata a joya y millonada por Tchouaméni
14 de 20

Según ESPN, el Arsenal sueña con incorporar a la estrella del Atlético de Madrid, Julián Álvarez.
Xabi Alonso a la Premier League, Barcelona ata a joya y millonada por Tchouaméni
15 de 20

Según el diario AS, el entorno de Xabi Alonso ya recibió una llamada del Liverpool para sondear su disponibilidad futura, y su respuesta fue positiva.
Xabi Alonso a la Premier League, Barcelona ata a joya y millonada por Tchouaméni
16 de 20

Walid Salah El-Din, director deportivo del Al Ahly, anunció el traspaso de Hamza Abdelkarim (18 años) al FC Barcelona, aunque aún no se ha emitido un comunicado oficial por parte del club egipcio.
Xabi Alonso a la Premier League, Barcelona ata a joya y millonada por Tchouaméni
17 de 20

El FC Barcelona reforzará su filial con el fichaje del defensor uruguayo Patricio Pacífico (19 años), promesa procedente del Defensor Sporting.
Xabi Alonso a la Premier League, Barcelona ata a joya y millonada por Tchouaméni
18 de 20

El Nápoles ha fichado a Giovane Santana. El delantero brasileño de 22 años llega desde el Hellas Verona.
Xabi Alonso a la Premier League, Barcelona ata a joya y millonada por Tchouaméni
19 de 20

Según Fabrizio Romano, el Barcelona está a punto de cerrar el fichaje de Ajay Tavares, talento nacido en Norwich en 2009.
Xabi Alonso a la Premier League, Barcelona ata a joya y millonada por Tchouaméni
20 de 20

Bayern y Liverpool pujan por Yan Diomandé. El Bayern de Múnich tendrá competencia del Liverpool por el delantero marfileño.
Cargar más fotos