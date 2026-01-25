Xabi Alonso a la Premier League, Barcelona ata a joya y millonada por Tchouaméni

El mercado se calienta con movimientos clave: Xabi Alonso suena fuerte para la Premier League, el Barcelona asegura a una nueva joya juvenil y dos grandes de la Premier League preparan una oferta millonaria de 100 millones por Tchouaméni.
El AC Milan y Mike Maignan han alcanzado un acuerdo verbal para extender su vinculación hasta junio de 2031.
El Chelsea ha activado oficialmente la cláusula de rescisión de Aaron Anselmino. El jugador regresará al club inglés la próxima semana.
La operación de Youssef En Nesyri con la Juventus queda cancelada. “En Nesyri tiene dudas sobre la modalidad de su cesión y, tras evaluar el caso, damos por finalizadas las negociaciones. No lo ficharemos de forma permanente”, afirmó el director deportivo Giorgio Chiellini.
El AC Milan ha cerrado el acuerdo para incorporar a El Hadji Malick Cissé a su equipo sub-23, Milan Futuro.
Liverpool y Tottenham se preparan para lanzar una oferta de 100 millones por Tchouaméni, elevando la puja por el centrocampista
Alessio Romagnoli insiste en firmar por Al Sadd, pese al anuncio del Lazio de su intención de retener al defensa.
Jeremy Sarmiento completó hoy el reconocimiento médico con el Middlesbrough. Su cesión inicial incluye una obligación de compra de 3,2 millones de libras, con variables adicionales.
El Flamengo ha presentado una oferta oficial por Lucas Paquetá por 41 millones de euros en fijo, mientras siguen las negociaciones con el West Ham.
Según Fabrizio Romano, Dro se dirige al Paris Saint-Germain, con el acuerdo confirmado. Todo quedó sellado tras conversaciones positivas entre el PSG y el Barcelona por un montante ligeramente superior a su cláusula de rescisión de 6 millones de euros.
Según Fabrizio Romano, el Barcelona completará la formalización del fichaje de Yusuf Rassul Ndjai desde el club catalán Terrassa FC la próxima semana.
Las negociaciones entre Tottenham y Liverpool por Andy Robertson continúan en curso.
Al Sadd y Lazio están a punto de cerrar todos los detalles por Alessio Romagnoli, en una operación valorada entre 9 y 10 millones de euros, con conversaciones en fase final.
Según ESPN, el Arsenal sueña con incorporar a la estrella del Atlético de Madrid, Julián Álvarez.
Según el diario AS, el entorno de Xabi Alonso ya recibió una llamada del Liverpool para sondear su disponibilidad futura, y su respuesta fue positiva.
Walid Salah El-Din, director deportivo del Al Ahly, anunció el traspaso de Hamza Abdelkarim (18 años) al FC Barcelona, aunque aún no se ha emitido un comunicado oficial por parte del club egipcio.
El FC Barcelona reforzará su filial con el fichaje del defensor uruguayo Patricio Pacífico (19 años), promesa procedente del Defensor Sporting.
El Nápoles ha fichado a Giovane Santana. El delantero brasileño de 22 años llega desde el Hellas Verona.
Según Fabrizio Romano, el Barcelona está a punto de cerrar el fichaje de Ajay Tavares, talento nacido en Norwich en 2009.
Bayern y Liverpool pujan por Yan Diomandé. El Bayern de Múnich tendrá competencia del Liverpool por el delantero marfileño.