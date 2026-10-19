Virginia le da la estocada final a Vinicius y su expareja rompe el silencio

Virginia Fonseca confirmó el fin de su relación con el futbolista el 11 de octubre de 2026, tras un romance marcado por separaciones y reconciliaciones. Sin embargo, surge un nuevo rumor de la influencer brasileña.
La pareja atravesó su primera ruptura en mayo de 2026, retomó la relación en julio y volvió a separarse en octubre. En medio de esos altibajos, ambos compartieron momentos románticos y llegaron a anunciar su compromiso.
Aunque el noviazgo se hizo oficial en octubre de 2025, la relación tuvo una primera etapa de acercamiento desde julio de ese año. Tras romper en mayo de 2026, volvieron en julio y terminaron nuevamente en octubre, por lo que la historia se extendió durante aproximadamente un año, con interrupciones.
Apenas se confirmó la separación del futbolista, Virginia viajó a Miami para reunirse con Zé Felipe y sus tres hijos. Las imágenes de ambos juntos despertaron rumores de reconciliación, aunque el encuentro también tenía una explicación familiar.
El cantante se refirió a la amistad que mantiene con Virginia después de su separación, asegurando que esta dinámica es normal. Sus declaraciones llegaron en medio de las especulaciones sobre un posible regreso sentimental.
Virginia y Zé Felipe han mantenido contacto por sus hijos. Sus recientes interacciones públicas han provocado preguntas sobre una posible reconciliación, pero la amistad entre ambos no demuestra que exista una relación amorosa.
El 13 de octubre, Virginia publicó un audio en el que el cantante bromeaba sobre su personalidad, describiéndola como complicada, pero buena gente. La naturalidad del intercambio llamó la atención de los seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si existía una nueva oportunidad entre ambos.
Sus recientes encuentros con Zé Felipe, con quien terminó su matrimonio en mayo de 2025, alimentaron las teorías de una reconciliación.
La coincidencia provocó rumores sobre una segunda oportunidad con el padre de sus hijos, pero ambos no han confirmado que hayan retomado su relación amorosa.
El delantero brasileño y Virginia decidieron continuar por separado después de una relación seguida de cerca por sus fanáticos. Mientras el futbolista continúa con su carrera en el Real Madrid, la influencer enfrenta una nueva etapa personal y familiar.
El final del romance también tuvo repercusiones en las redes sociales. Después de confirmar su separación el 11 de octubre de 2026, ambos dejaron de seguirse en Instagram y Virginia eliminó las fotografías que tenía junto al jugador. Los movimientos digitales avivaron las especulaciones sobre cómo están afrontando el final de su historia.
El crack brasileño no hizo publica la separación con la influencer brasileña y tampoco se pronunció en redes sociales.
Tras el final de su relación con Virginia Fonseca, Vinícius Júnior continúa centrado en su carrera futbolística con el Real Madrid. El brasileño reconoció recientemente que atraviesa un momento complicado en lo deportivo, pero aseguró que confía en recuperar su mejor nivel y volver a marcar diferencias con el conjunto blanco.
El delantero brasileño espera recuperar su mejor nivel esta temporada con el Real Madrid.