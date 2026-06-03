Invitado de lujo y alarma con Jorge Álvarez: así entrenó la Selección de Honduras

La Selección de Honduras completó este miércoles su tercer entrenamiento en Houston, continuando con la preparación para el amistoso internacional que disputará ante Argentina, vigente campeona del mundo.
Keyrol Figueroa vive sus primeros días con la camiseta de la H y sueña con sumar minutos ante la campeona del mundo liderada por Lionel Messi.
La práctica de Honduras contó con una visita de lujo: Boniek García se hizo presente en Houston para acompañar a la Bicolor y compartir con los jugadores durante la sesión de entrenamiento.
La escuadra catracha completó una intensa jornada de entrenamiento en una cancha cercana a su hotel de concentración en Houston.
Preocupación en la Bicolor: el mediocampista Jorge Álvarez realizó labores diferenciadas y sigue bajo observación del cuerpo técnico.
Los jóvenes talentos Keyrol Figueroa y Dereck Moncada compartieron escena durante la práctica y fueron captados por el lente de Diario La Prensa.
Édrick Menjívar, uno de los referentes del combinado nacional, se mostró concentrado durante la sesión de entrenamiento.
David Ruiz, compañero de Lionel Messi en el Inter Miami, trabajó a máxima exigencia durante el entrenamiento de la selección.
Dereck Moncada aprovechó la jornada para ensayar remates a portería y demostrar su capacidad ofensiva.
La intensidad fue protagonista en la práctica de la H, que acelera su preparación para el choque del próximo sábado ante la Albiceleste.
Keyrol Figueroa dejó destellos de su calidad técnica con un elegante pase de tacón.
Bajo una leve llovizna, la selección de Honduras realizó este miércoles el tercer entrenamiento de la semana previo al duelo amistoso ante Argentina.
El seleccionador José Molina siguió de cerca cada movimiento de sus dirigidos durante la sesión de trabajo.
El buen ambiente y las sonrisas marcaron una práctica en la que se percibe la ilusión que genera el nuevo proceso encabezado por José Molina.
Alejandro Reyes, reciente campeón con Motagua en la Liga Nacional, también trabajó con gran intensidad y compromiso.
La Selección de Honduras continúa afinando conceptos tácticos en Houston, donde el cuerpo técnico busca consolidar su idea de juego antes del exigente amistoso frente a Argentina.
Kervin Arriaga se empleó a fondo en el entrenamiento y fue captado por el lente de Diario La Prensa durante la sesión.
Los futbolistas catrachos mostraron un alto nivel de compromiso durante la sesión, trabajando con intensidad cada ejercicio ordenado por José Molina y su equipo de colaboradores.
Dereck Moncada y Keyrol Figueroa volvieron a acaparar reflectores este miércoles, mostrando una gran complicidad durante la concentración de la H.