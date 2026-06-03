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Invitado de lujo y alarma con Jorge Álvarez: así entrenó la Selección de Honduras

Bajo las órdenes de Francisco Molina, la Bicolor llevó a cabo una nueva sesión de trabajo en territorio estadounidense.

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La Selección de Honduras completó este miércoles su tercer entrenamiento en Houston, continuando con la preparación para el amistoso internacional que disputará ante Argentina, vigente campeona del mundo.

 Fotos: CARLOS PÉREZ.
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Keyrol Figueroa vive sus primeros días con la camiseta de la H y sueña con sumar minutos ante la campeona del mundo liderada por Lionel Messi.
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La práctica de Honduras contó con una visita de lujo: Boniek García se hizo presente en Houston para acompañar a la Bicolor y compartir con los jugadores durante la sesión de entrenamiento.
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La escuadra catracha completó una intensa jornada de entrenamiento en una cancha cercana a su hotel de concentración en Houston.
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Preocupación en la Bicolor: el mediocampista Jorge Álvarez realizó labores diferenciadas y sigue bajo observación del cuerpo técnico.
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Los jóvenes talentos Keyrol Figueroa y Dereck Moncada compartieron escena durante la práctica y fueron captados por el lente de Diario La Prensa.
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Édrick Menjívar, uno de los referentes del combinado nacional, se mostró concentrado durante la sesión de entrenamiento.
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David Ruiz, compañero de Lionel Messi en el Inter Miami, trabajó a máxima exigencia durante el entrenamiento de la selección.
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Dereck Moncada aprovechó la jornada para ensayar remates a portería y demostrar su capacidad ofensiva.
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La intensidad fue protagonista en la práctica de la H, que acelera su preparación para el choque del próximo sábado ante la Albiceleste.
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Keyrol Figueroa dejó destellos de su calidad técnica con un elegante pase de tacón.
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Bajo una leve llovizna, la selección de Honduras realizó este miércoles el tercer entrenamiento de la semana previo al duelo amistoso ante Argentina.
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El seleccionador José Molina siguió de cerca cada movimiento de sus dirigidos durante la sesión de trabajo.
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El buen ambiente y las sonrisas marcaron una práctica en la que se percibe la ilusión que genera el nuevo proceso encabezado por José Molina.
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Alejandro Reyes, reciente campeón con Motagua en la Liga Nacional, también trabajó con gran intensidad y compromiso.
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La Selección de Honduras continúa afinando conceptos tácticos en Houston, donde el cuerpo técnico busca consolidar su idea de juego antes del exigente amistoso frente a Argentina.
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Kervin Arriaga se empleó a fondo en el entrenamiento y fue captado por el lente de Diario La Prensa durante la sesión.
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Los futbolistas catrachos mostraron un alto nivel de compromiso durante la sesión, trabajando con intensidad cada ejercicio ordenado por José Molina y su equipo de colaboradores.
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Dereck Moncada y Keyrol Figueroa volvieron a acaparar reflectores este miércoles, mostrando una gran complicidad durante la concentración de la H.
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