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Motagua festeja, bellezas en el Nacional y tormenta eléctrica amenazó el UPN-Marathón

Las imágenes que dejó el cierre de la jornada sabatina correspondiente a la novena fecha del Apertura 2026.

Motagua festeja, bellezas en el Nacional y tormenta eléctrica amenazó el UPN-Marathón
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Así se vivió el cierre de la jornada sabatina con los duelos entre Motagua vs Choloma y Lobos UPNFM vs Marathón.

 Fotos OPSA: Estalin Irías
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Los pequeños aficionados se hicieron pesentes en el Nacional para disfrutar del tercer encuentro de la jornada 9 del Apertura 2026.
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Los aficionados azules no se perdieron la fiesta deportiva y asistieron al recinto capitalino para ver al Motagua.
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Las chicas llegaron bien acompañadas al Estadio Nacional. Motagua venía de perder en la pasada fecha ante Real España (1-0).
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La afición azul se animó para asistir al Nacional y ver a su amado Ciclón en el duelo ante Choloma.
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La hinchada azul posó para las cámaras de LA PRENSA antes del arranque del partido.
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Y ellos se la pasaron muy bien en la previa del partido. Así disfrutaba la afición en el Nacional.
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Choloma tampoco estuvo solo y ellas con este pequeño aficionado apoyaron al equipo desde las graderías.
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Las chicas cautivaron y robaron miradas en la previa del Motagua vs Choloma.
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Ella fue otra de las chicas que cautivó desde las graderías del recinto capitalino.
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El cuadro azul también tomó un tiempo en la previa en apoyo con FUNHOCAM, organización que atiende a pacientes en la detección temprana del Cancer de Mama.
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El Motagua comenzó siendo sorprendido en el partido. Los Azules sufrieron el primer golpe tras el tanto de Axel Alvarado para los visitantes apenas en el minuto 11.
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Sin embargo, Motagua no se quedó con los brazos cruzados y pocos minutos después encontró el empate por medio de Jonathan Moya.
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Y los Azules buscaron la remontada y la encontraron. Nuevamente apareció Moya para sellar su doblete y colocar el 2-1 de la noche.
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En la segunda parte, Choloma buscó el empate y no bajó los brazos, pero no pudo evitar la caída en el regreso de la Liga Nacional tras el parón por la Fecha FIFA.
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Motagua se quedó con los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones al cuarto lugar con 16 unidades. Por su parte, el Choloma se queda estancado en el fondo de la tabla con sus 7 puntos.
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Para cerrar con la jornada sabatina, se esperaba el duelo entre Lobos UPNFM vs Marathón a las 7:30 pm, sin embargo el juego sufrió un atraso por las condiciones climatológicas y la cancha estaba inundada.

 Cortesía: UPNFM
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Asimimismo, fue el riesgo por las tormentas eléctricas. Sergio Vélez, comisario del partido, detalló que los radares mostraron que estaban cayendo rayos a menos de 400 metros del estadio, por lo que se tomó la decisión de esperar.

 Cortesía: UPNFM
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La cancha y parte de las instalaciones estaban llenas de agua y se tuvo que esperar una hora para la reanudación del juego.
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Así se veía la cancha del Estadio Emilio Williams por las fuertes lluvias en Choluteca.

 Cortesía: UPNFM
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Finalmente, los encargados se encargaron de drenar la cancha y el partido comenzó a las 8:35 pm. Lobos UPNFM y Marathón no se hicieron daño y terminaron empatando sin goles en la jornada 9.

 Foto cortesía
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