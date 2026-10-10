Motagua festeja, bellezas en el Nacional y tormenta eléctrica amenazó el UPN-Marathón

Así se vivió el cierre de la jornada sabatina con los duelos entre Motagua vs Choloma y Lobos UPNFM vs Marathón.
Los pequeños aficionados se hicieron pesentes en el Nacional para disfrutar del tercer encuentro de la jornada 9 del Apertura 2026.
Los aficionados azules no se perdieron la fiesta deportiva y asistieron al recinto capitalino para ver al Motagua.
Las chicas llegaron bien acompañadas al Estadio Nacional. Motagua venía de perder en la pasada fecha ante Real España (1-0).
La afición azul se animó para asistir al Nacional y ver a su amado Ciclón en el duelo ante Choloma.
La hinchada azul posó para las cámaras de LA PRENSA antes del arranque del partido.
Y ellos se la pasaron muy bien en la previa del partido. Así disfrutaba la afición en el Nacional.
Choloma tampoco estuvo solo y ellas con este pequeño aficionado apoyaron al equipo desde las graderías.
Las chicas cautivaron y robaron miradas en la previa del Motagua vs Choloma.
Ella fue otra de las chicas que cautivó desde las graderías del recinto capitalino.
El cuadro azul también tomó un tiempo en la previa en apoyo con FUNHOCAM, organización que atiende a pacientes en la detección temprana del Cancer de Mama.
El Motagua comenzó siendo sorprendido en el partido. Los Azules sufrieron el primer golpe tras el tanto de Axel Alvarado para los visitantes apenas en el minuto 11.
Sin embargo, Motagua no se quedó con los brazos cruzados y pocos minutos después encontró el empate por medio de Jonathan Moya.
Y los Azules buscaron la remontada y la encontraron. Nuevamente apareció Moya para sellar su doblete y colocar el 2-1 de la noche.
En la segunda parte, Choloma buscó el empate y no bajó los brazos, pero no pudo evitar la caída en el regreso de la Liga Nacional tras el parón por la Fecha FIFA.
Motagua se quedó con los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones al cuarto lugar con 16 unidades. Por su parte, el Choloma se queda estancado en el fondo de la tabla con sus 7 puntos.
Para cerrar con la jornada sabatina, se esperaba el duelo entre Lobos UPNFM vs Marathón a las 7:30 pm, sin embargo el juego sufrió un atraso por las condiciones climatológicas y la cancha estaba inundada.
Asimimismo, fue el riesgo por las tormentas eléctricas. Sergio Vélez, comisario del partido, detalló que los radares mostraron que estaban cayendo rayos a menos de 400 metros del estadio, por lo que se tomó la decisión de esperar.
La cancha y parte de las instalaciones estaban llenas de agua y se tuvo que esperar una hora para la reanudación del juego.
Así se veía la cancha del Estadio Emilio Williams por las fuertes lluvias en Choluteca.
Finalmente, los encargados se encargaron de drenar la cancha y el partido comenzó a las 8:35 pm. Lobos UPNFM y Marathón no se hicieron daño y terminaron empatando sin goles en la jornada 9.