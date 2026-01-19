  1. Inicio
Fue jugador del Barça y anuncia su boda: se casa con exnovia de exReal Madrid

El exjugador del Barcelona anunció su compromiso con la influencer, pero el anuncio ha generado controversia por un detalle inesperado.

El exjugador del Barcelona, Munir El Haddadi, anunció su compromiso con la influencer María Martínez, y la historia ha desatado debate por la conexión familiar con su exesposo, también futbolista.
En los últimos días se ha hablado bastante sobre el compromiso de Munir El Haddadi, quien fue jugador del Barcelona y llegó a ser una de las grandes promesas del club catalán.
El exjugador culé se comprometió con la influencer María Martínez, haciéndolo oficial a través de sus redes sociales.
En las fotografías se puede ver a ambos disfrutando de su compromiso y mostrando su felicidad.
Pero más allá de la alegría por la noticia, el compromiso ha generado polémica por una razón poco común en el mundo del fútbol.
La ahora prometida de Munir ya había estado comprometida en el pasado y tiene un hijo fruto de su relación anterior.
El detalle que ha desatado controversia es que su exesposo fue un futbolista bastante conocido en España.
María Martínez estuvo casada con Rodrigo Moreno, exjugador del Real Madrid.
Lo más polémico es que Moreno y Munir llegaron a ser compañeros de equipo, ya que ambos compartieron vestuario en el Valencia.
Y lo más llamativo es que, durante la etapa en la que coincidieron en el club valenciano, María aún estaba casada con Rodrigo Moreno.
Aún no se ha confirmado una fecha definitiva para la boda, pero la polémica alrededor de la historia seguirá siendo tema de conversación.
La celebración por el compromiso tuvo lugar en Madrid y, sin duda, generó gran impacto entre los aficionados.
Munir sigue activo como futbolista y actualmente juega en el Esteghlal de Irán.
Cabe destacar que el jugador compartió vestuario con Lionel Messi durante su etapa en el Barcelona.
Por su parte, María Martínez se desempeña como influencer en redes sociales.
