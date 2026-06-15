Indignación por España tras su debut en el Mundial y esto dicen de Cabo Verde

España empató sin goles este lunes ante Cabo Verde y es señalado por la prensa tras su debut en el Mundial 2026.
Diario MARCA de España: "Bajonazo Mundial"
Mundo Deportivo de España tras el estreno mundialista: "Decepcionante debut".
Diario SPORT: "España se desespera ante Cabo Verde y no puede pasar del empate en su debut"
Diario AS de España: "Petardazo". Los medios españoles con pocas palabras han definido el debut de su Selección.
Invictos: "Contra todo pronóstico, Cabo Verde sumó ante España en la primera jornada de la Copa del Mundo".
Desde El Chiringuito: "¡Los de Luis de la Fuente no pasan del empate en su estreno en el Mundial!"
Tomás Roncero: "Desastre. Lección de humildad brutal que nos ha dado la admirable Cabo Verde. Así no vamos a ninguna parte. Volvamos a ser un equipo, por favor. Bienvenidos a la Tierra.
ESPN: "¡Histórico el resultado de Cabo Verde contra España! Aguantaron todo el partido y nos dieron el primer 0-0 de la Copa del Mundo".
Sports Center: "El conjunto africano resistió y en su debut mundialista sacó un PUNTAZO ante la España de LAMINE YAMAL tras igualar 0-0 en los 90 minutos".
"España llegaba como una de las máximas candidatas al Mundial. Cabo Verde debutaba en una Copa del Mundo. Noventa minutos después, el favorito no pudo marcar un solo gol. El 0-0 deja el primer partido sin goles del Mundial 2026".
"España no pudo ganarle a Cabo Verde en el debut de la Copa del Mundo. Histórico, la sorpresa del Mundial".
Diario Olé: "Histórico. La selección africana aguantó en su debut mundialista ante la candidata a campeona del mundo y se llevó un punto".
David Faitelson: "El problema de España con este empate podría llegar más adelante , cuando se descomponga el orden de las cosas y tenga, probablemente, que enfrentar a Argentina en dieciseisavos de final..."
"Primera gran sorpresa del mundial. España no le pudo ganar a la debutante Cabo Verde. Sin ideas, sin frescura, los españoles se toparon con un equipo ordenado defensivamente, con un arquero inspirado y con un corazón enorme".
Álvaro Morales: "¡PAPELÓN HISTÓRICO! España no pudo con Cabo Verde y hace el ridículo"
"No puedes aspirar a ser campeón del mundo si no eres capa de ganarle a Cabo Verde... Decepcionante debut de España en el Mundial"
"Histórico debut de Cabo Verde en Copas del Mundo. Preocupante lo espesa que se mostró España. Hoy no ha sido el día de Oyarzabal, que estaba en nivelazo con ‘La Roja’. Raro que Olmo no arrancara. Se empezaron a frustrar y no aprovecharon varias imprecisiones de los caboverdianos".
MisterChip: "Partido horrendo e impropio de este grupo, que ya había dejado atrás esa forma de jugar"
"España acaba de comprometer mucho su paso por el Mundial... El empate ante Cabo Verde podría propiciar que enfrente a Argentina en 16vos de final".