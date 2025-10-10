Hinchas japoneses dan lección de cultura tras partido entre Nicaragua y Haití

Un grupo de hinchas japoneses se quedó en el estadio hasta el final del partido... pero no solo para aplaudir. Armados con bolsas de basura, limpiaron las graderías tras el encuentro, un gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
La escuadra caribeña, que dirige el técnico Sébastien Migné, se impuso anoche sobre Nicaragua (0-3) en el Estadio Nacional de Managua gracias a los tantos de Nazon, Jean Jacques y Deedson. Un partido que se había suspendido por un apagón provocado por la fuerte lluvia y en el que los 'Pinoleros' nunca reaccionaron para recostar distancias.
Al igual que Honduras y Costa Rica, que empataron ayer sin goles, Haití tampoco conoce la derrota y se coloca en la cima de su llave con los mismos puntos que la Bicolor, pero con mejor diferencia de anotaciones.
"Pido una disculpa enorme a nuestra afición, porque no fuimos dignos rivales del visitante. Nos superaron muy bien, hizo su partido como tenía que hacerlo. Voy a hacer cambios, hay jugadores que ni siquiera van a estar en el banco ante Costa Rica porque le quedaron a deber a toda su gente", explicó en conferencia el seleccionador de Nicaragua, Marco Antonio 'Fantasma' Figueroa, tras sufrir goleada de los haitianos.
La fanaticada local se fue tan molesta y decepcionada por la pobre actuación de su selección que dejaron de esta manera el recinto. "Parecía un chiquero", publicó TN8 Nicaragua por toda la basura acumulada en las graderías.
"No bastó con que Haití nos goleara, además los fanáticos de Nicaragua dejaron 'puerco' el Estadio Nacional de Fútbol la noche del jueves", añadió la citada fuente. Luego dieron a conocer la ayuda que recibieron para poder limpiarlo.
Un grupo de jóvenes japoneses que residen en Nicaragua acudieron al inmueble para apoyar a los 'Pinoleros' y después se pusieron manos a la obra para adecentar el mismo, demostrando puramente su cultura.
Las imágenes no tardaron en viralizarse por las redes sociales y muchos las compartieron. Ellos pidieron las bolsas para pasar por cada fila y botar todos los desperdicios que dejaron los aficionados nicaragüenses.
Cabe remarcar que la cultura japonesa relaciona la limpieza con un profundo respeto por el entorno y la espiritualidad, viéndola no solo como higiene, sino como una filosofía de vida.
Esto se refleja en el aprendizaje desde la escuela, el Osoji (gran limpieza anual), y un fuerte sentido de responsabilidad cívica para mantener aseados los espacios públicos y privados.
El Osoji que practican en Japón es un ritual anual de limpieza profunda que no solo elimina el polvo, sino también la "carga" física y mental del año anterior. Implica deshacerse de objetos innecesarios y reparar lo roto.
En Japón se enseña desde la infancia a cuidar los espacios comunes, y es normal que los ciudadanos limpien sus propias calles y participen en jornadas comunitarias de limpieza. Esto se extiende al mantenimiento impecable de camiones de basura y baños públicos, demostrando respeto por el entorno compartido.
Por otra parte, Nicaragua quedó al borde de la eliminación y está obligadísimo a vencer a Costa Rica para seguir soñando con su primera aparición en la historia de los Mundiales. Solo tiene un punto en el último lugar del Grupo C.