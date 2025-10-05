Escándalo: Detienen a histórico goleador y es llevado donde estuvo el Chapo Guzmán

Escándalo en México. Histórico goleador fue detenido por grave delito y las autoridades lanzan comunicado.
Se trata del exfutbolista mexicano de las Chivas de Guadalajara Omar Bravo. El exgoleador se convirtió en las últimas horas en el centro de los reflectores tras una fuerte denuncia.
Bravo fue detenido este sábado acusado de presunto abuso sexual a una menor, así lo confirmó la Fiscalía del Estado Mexicano de Jalisco, occidente del país.
Bravo, de 44 años, fue capturado en un operativo en el centro de Zapopan, después de una denuncia.
"Por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado, elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en investigación especializada en atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes, razón de género y familia, logró capturar a un hombre, identificado como Omar 'N'", dijo un comunicado.
Según las investigaciones, el delantero retirado habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses y se presume que anteriormente habría cometido acciones similares.
El deportista fue trasladado a la sala de juicios orales del penal de Puente Grande, en Jalisco, en tanto la Fiscalía continúa las pesquisas para aclarar los hechos.
"Omar Bravo pudo ser llevado ante la autoridad jurisdiccional que emitió el mandato para continuar su proceso a través de la Dirección de Litigación y Seguimiento de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia", expuso el diario Milenio.
El histórico goleador se encuentra en Puente Grande, mismo reclusorio donde estuvieron 'El Chapo' Guzmán y Rafael Caro Quintero, dos criminales reconocidos en México.
El comunicado detalla que el exfutbolista, "habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses”. Este domingo se realizó su primera audiencia.
"La defensa del exfutbolista se acogió a la duplicidad del término constitucional: 144 horas. Por este motivo, será hasta el 10 de octubre cuando se realice la audiencia donde se decidirá si se vincula a Omar 'N' por el delito señalado", expresó la fiscalía estatal.
Omar Bravo fue miembro del equipo de México campeón de la Copa Oro en 2003 y 2009 y es considerado una de las figuras más importantes de las Chivas de Guadalajara, el máximo anotador del equipo con 160 goles.
Además de vestir la camiseta de las Chivas, el atacante jugó en el Deportivo La Coruña español y en el Tigres UANL, el Cruz Azul, el Atlas y el Leones Negros de México.
En Estados Unidos fue figura destacada en el Sporting Kansas City, el North Carolina y el Phoenix Rising.
De momento, el exjugador de las Chivas permanecerá en prisión preventiva oficiosa tras haber sido detenido por presunto abuso sexual a una menor.