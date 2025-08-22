Los elegidos: lista oficial de tiktokers para la revancha contra El Salvador

¿Ya los tienes ubicados? Ellos son los influencers hondureños que volverán a la cancha para enfrentar a El Salvador en el esperado partido de revancha de esta noche
El enfrentamiento entre los creadores de contenido de Honduras y El Salvador se ha robado la atención de miles en redes sociales.
En la noche del jueves se llevó a cabo la presentación oficial de los creadores de contenido convocados para este gran partido contra los cuscatlecos, un enfrentamiento que para los hondureños tiene sabor a revancha.
La More - ¡El portero oficial de la selección! Saúl Fox es el guardameta que evitará que El Salvador le haga daño a Honduras y no se repita la historia del juego de ida.
Carlos Zúniga - El integrante de Los Hijos de Morazán estuvo en el juego de ida y también lo hará este viernes en el Morazán.
Dembélé hondureño - Este personaje ha tomado más fama con este partido de los tiktokers y el público espera verlo brillar este vienes.
César Murillo Jr - El 'Ricitos de oro' de la selección se reporta listo para la revancha de este viernes.
Chauder Morazán - Más conocido como 'La Bala Morazán' es uno de los creadores de contenido que más llama la atención en el pueblo hondureño.
Osvaldo - Muchos quizás no lo conozcan, pero es uno de los mediocampistas y en el primer partido puso una asistencia de gol. Será titular hoy ante los salvadoreños.
Filander Zelaya - Más conocido como 'Fila', originario de Olancho, destaca por su humildad y fue el asistente del segundo gol en El Salvador.
Moisés Turcios - 'Caracolito' es uno de los más aclamados por la chicas hondureñas y tendrá que derrochar su talento en el Morazán esta noche.
Brayan Domínguez - ¡La muralla de la H! El terror de los cuscatlecos que obligó a cambiar las reglas y no podrá jugar en los primeros 25 minutos del partido por petición de El Salvador.
Loncho no tuvo un partido destacado el Santa Tecla pero espera reponerse hoy en el coloso sampedrano.
Shin Fujiyama es uno de los más populares y también fue incluido en el listado final.
Barbarito entró bien en el primer partido y hoy estará en la Gran Revancha.
Dj Chaval es uno de los defensores titulares en la "H" , salió lesionado en el primer partido y será parte de este juego de vuelta.
Uyuyuy mueve los hilos en la mitad de la cancha y es otro de los convocados en los creadores de contenido catrachos.
Raphinha hondureño es otro de los futbolistas que la gente espera que explote en este juego de vuelta y está en deuda con la afición.
Mr JC el del Palabreo había sido expulsado por un problema extrafutbolístico, pero regresó a la convocatoria y Supremo dejó claro que solo fue para sacarles un susto.
Davis Flow, Riñón, Caracolito y Oscar Lagos también estarán. El primero había sido otro de los expulsados, pero recibió el perdón de los organizadores.
Fancony fue el protagonista del pleito que provocó la expulsión de él y sus compañeros del equipo, pero fue perdonado y estará hoy en el coloso de bulevar Morazán.
JD Altamirano es otro de los Hijos de Morazán que engalanará el evento de este viernes.
El Loco de la Selva es el director técnico de la selección hondureña de tiktokers.
Estos son todos los convocados para el partido de vuelta de este viernes ante los guanacos.