Los elegidos: lista oficial de tiktokers para la revancha contra El Salvador

La expectativa ha llegado a su punto más alto y los nombres ya están sobre la mesa. La selección de tiktokers de Honduras está lista para medirse nuevamente ante El Salvador.

  • 22 de agosto de 2025 a las 10:45 -
  • Redacción web
Los elegidos: lista oficial de tiktokers para la revancha contra El Salvador
1 de 25

¿Ya los tienes ubicados? Ellos son los influencers hondureños que volverán a la cancha para enfrentar a El Salvador en el esperado partido de revancha de esta noche
Los elegidos: lista oficial de tiktokers para la revancha contra El Salvador
2 de 25

El enfrentamiento entre los creadores de contenido de Honduras y El Salvador se ha robado la atención de miles en redes sociales.
Los elegidos: lista oficial de tiktokers para la revancha contra El Salvador
3 de 25

En la noche del jueves se llevó a cabo la presentación oficial de los creadores de contenido convocados para este gran partido contra los cuscatlecos, un enfrentamiento que para los hondureños tiene sabor a revancha.
Los elegidos: lista oficial de tiktokers para la revancha contra El Salvador
4 de 25

La More - ¡El portero oficial de la selección! Saúl Fox es el guardameta que evitará que El Salvador le haga daño a Honduras y no se repita la historia del juego de ida.
Los elegidos: lista oficial de tiktokers para la revancha contra El Salvador
5 de 25

Carlos Zúniga - El integrante de Los Hijos de Morazán estuvo en el juego de ida y también lo hará este viernes en el Morazán.
Los elegidos: lista oficial de tiktokers para la revancha contra El Salvador
6 de 25

Dembélé hondureño - Este personaje ha tomado más fama con este partido de los tiktokers y el público espera verlo brillar este vienes.
César Murillo Jr - El 'Ricitos de oro' de la selección se reporta listo para la revancha de este viernes.
7 de 25

César Murillo Jr - El 'Ricitos de oro' de la selección se reporta listo para la revancha de este viernes.
Los elegidos: lista oficial de tiktokers para la revancha contra El Salvador
8 de 25

Chauder Morazán - Más conocido como 'La Bala Morazán' es uno de los creadores de contenido que más llama la atención en el pueblo hondureño.
Los elegidos: lista oficial de tiktokers para la revancha contra El Salvador
9 de 25

Osvaldo - Muchos quizás no lo conozcan, pero es uno de los mediocampistas y en el primer partido puso una asistencia de gol. Será titular hoy ante los salvadoreños.
Los elegidos: lista oficial de tiktokers para la revancha contra El Salvador
10 de 25

Filander Zelaya - Más conocido como 'Fila', originario de Olancho, destaca por su humildad y fue el asistente del segundo gol en El Salvador.
Los elegidos: lista oficial de tiktokers para la revancha contra El Salvador
11 de 25

Moisés Turcios - 'Caracolito' es uno de los más aclamados por la chicas hondureñas y tendrá que derrochar su talento en el Morazán esta noche.
Los elegidos: lista oficial de tiktokers para la revancha contra El Salvador
12 de 25

Brayan Domínguez - ¡La muralla de la H! El terror de los cuscatlecos que obligó a cambiar las reglas y no podrá jugar en los primeros 25 minutos del partido por petición de El Salvador.
Loncho no tuvo un partido destacado el Santa Tecla pero espera reponerse hoy en el coloso sampedrano.
13 de 25

Loncho no tuvo un partido destacado el Santa Tecla pero espera reponerse hoy en el coloso sampedrano.
Shin Fujiyama es uno de los más populares y también fue incluido en el listado final.
14 de 25

Shin Fujiyama es uno de los más populares y también fue incluido en el listado final.
Barbarito entró bien en el primer partido y hoy estará en la Gran Revancha.
15 de 25

Barbarito entró bien en el primer partido y hoy estará en la Gran Revancha.
Los elegidos: lista oficial de tiktokers para la revancha contra El Salvador
16 de 25

Dj Chaval es uno de los defensores titulares en la "H" , salió lesionado en el primer partido y será parte de este juego de vuelta.
Los elegidos: lista oficial de tiktokers para la revancha contra El Salvador
17 de 25

Uyuyuy mueve los hilos en la mitad de la cancha y es otro de los convocados en los creadores de contenido catrachos.
Los elegidos: lista oficial de tiktokers para la revancha contra El Salvador
18 de 25

Raphinha hondureño es otro de los futbolistas que la gente espera que explote en este juego de vuelta y está en deuda con la afición.
Los elegidos: lista oficial de tiktokers para la revancha contra El Salvador
19 de 25

Mr JC el del Palabreo había sido expulsado por un problema extrafutbolístico, pero regresó a la convocatoria y Supremo dejó claro que solo fue para sacarles un susto.
Los elegidos: lista oficial de tiktokers para la revancha contra El Salvador
20 de 25

Davis Flow, Riñón, Caracolito y Oscar Lagos también estarán. El primero había sido otro de los expulsados, pero recibió el perdón de los organizadores.
Los elegidos: lista oficial de tiktokers para la revancha contra El Salvador
21 de 25

Fancony fue el protagonista del pleito que provocó la expulsión de él y sus compañeros del equipo, pero fue perdonado y estará hoy en el coloso de bulevar Morazán.
JD Altamirano es otro de los Hijos de Morazán que engalanará el evento de este viernes.
22 de 25

JD Altamirano es otro de los Hijos de Morazán que engalanará el evento de este viernes.
Los elegidos: lista oficial de tiktokers para la revancha contra El Salvador
23 de 25
El Loco de la Selva es el director técnico de la selección hondureña de tiktokers.
24 de 25

El Loco de la Selva es el director técnico de la selección hondureña de tiktokers.
Los elegidos: lista oficial de tiktokers para la revancha contra El Salvador
25 de 25

Estos son todos los convocados para el partido de vuelta de este viernes ante los guanacos.

 Marcos Roque
