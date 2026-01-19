Crece crisis en los Beckham y hay ruptura definitiva: "No quiero reconciliarme"

Ruptura en la familia. El apellido 'Beckham' vuelve a estar en el ojo del huracán, luego de que expusiera a los pilares de la familia, David y Victoria.
Brooklyn, hijo mayor del exjugador inglés, estalló en contra de su familia y a través de sus redes sociales los exhibió tras acusarlos de "una falta de respeto permanente".
"No quiero reconciliarme con mi familia", fue una de las frases que soltó en su extenso comunicado y la cual ha causado revuelo en las redes sociales.
Brooklyn expuso una serie de incidentes en donde señala a su familia por tratar de incidir en su matrimonio con Nicola Peltz.
Asegura que sus padres "tanto privada como públicamente" han llevado a cabo "ataques sin descanso" también contra él, unos ataques para los que utilizaban a "esa prensa a sus órdenes".
En sus posteos detalló que aunque trató de manejar todo en privacidad, ya no pudo más con la situación: "Me he callado durante años y me empeñé en guardar estos asuntos en la intimidad. Desgraciadamente, mis padres y su equipo siguen acudiendo a la prensa y no me dejan otra opción más que hablar por mí y contar la verdad sobre solo algunas de las mentiras".
"No quiero reconciliarme con mi familia. No me van a controlar. Yo me represento a mi mismo por primera vez en mi vida. En toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en prensa sobre la familia", comentaba en sus redes sociales.
Y continuaba: "Los posts simulados para las redes sociales, los acontecimientos familiares y las relaciones falsas han sido los adornos de la vida en la que nací".
En la misma línea recalcó que "por primera vez en mi vida estoy defendiendo mis intereses”. Más adelante, expuso la serie de incidentes en las que señala que su familia intentó sabotear su matrimonio.
Uno de ellos fue en su boda, cuando “mi madre estaba esperando para bailar conmigo... Bailó de una forma totalmente fuera de lugar frente a todos. Jamás me sentí tan incómodo o humillado en mi vida”.
También destacó que esa misma noche escuchó de su familia decir que su ahora esposa Nicola “no es de sangre” y “no es familia”.
Todo esto se desató luego de que los rumores sobre su ruptura crecieran al no verlos en los eventos familiares. Sobre esto detalló: “la marca Beckham va primero. El ‘amor familiar’ depende de cuánto publiques en redes sociales o de qué tan rápido dejes todo para aparecer en una foto familiar”.
Más adelante, una fuente cercana a la familia confesó a PEOPLE otro de los momentos en los que Victoria influyó: “Marc Anthony, amigo de los Beckham, se ofreció a cantar como regalo. Antes de iniciar, llamó a Brooklyn al escenario y, luego, invitó a subirse a Victoria Beckham diciendo: ‘La mujer más hermosa de la sala esta noche, sube... Victoria Beckham’”, esto hizo sentir mal a Nicola.
También reveló que en su momento, Victoria se ofreció a diseñar el vestido de novia de Nicola, pero no terminó cumpliendo: “le dijo a Nicola que le encantaría diseñar su vestido; Nicola respondió que sería un honor... quedó claro que no era una prioridad para Victoria, que finalmente llamó a la madre de Nicola —no a Nicola— para comunicar que no haría el vestido”.
Uno de los eventos a los que no asistieron fue el cumpleaños número 50 de David Beckham: “Lo quieren y siempre están para él. Simplemente están heridos y decepcionados porque ahora él no forma parte de la vida familiar”.
“Esperamos en nuestra habitación de hotel tratando de organizar un momento íntimo con él. Rechazó todos nuestros intentos, salvo si era en su gran fiesta de cumpleaños con cien invitados y cámaras en cada rincón. Cuando finalmente accedió a verme, fue con la condición de que Nicola no estuviera invitada”, expusieron.
“Intentaron hacer las paces, pero cada vez que llegaban a un momento feliz, todo volvía a estallar. Brooklyn se siente dividido. Es su familia, su sangre, pero siempre tuvo una relación compleja con su padre. Gran parte de esa relación ha parecido más un asunto de negocios”, informó otra fuente.
“Desde que elegí distanciarme, siento paz y alivio. Mi esposa y yo no queremos una vida diseñada por la imagen, la prensa o la manipulación. Solo buscamos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia”, concluyó Brooklyn en su comunicado.
Las palabras del hijo mayor de los Beckham han resonado y siguen generando escándalo en la familia, en lo que parece ser una ruptura definitiva en público.