Crece crisis en los Beckham y hay ruptura definitiva: "No quiero reconciliarme"

En sus posteos detalló que aunque trató de manejar todo en privacidad, ya no pudo más con la situación: "Me he callado durante años y me empeñé en guardar estos asuntos en la intimidad. Desgraciadamente, mis padres y su equipo siguen acudiendo a la prensa y no me dejan otra opción más que hablar por mí y contar la verdad sobre solo algunas de las mentiras".