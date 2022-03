El cantante de genero urbano Residente explicó a través de un en vivo qué provocó la tiradera de ocho minutos contra J Balvin.

René Pérez, se conectó con sus seguidores a través de Instagram, y les detalló que el conflicto con J Balvin nació seis años atrás.

“Estuvo burlándose desde antes, desde la primera vez que me conoció (...) Empezó a burlarse de mí, de que yo no tenía hits”, dijo Residente.

Además lea: Karol G rinde homenaje a Julia Roberts en “Mujer Bonita” e impacta con su belleza

Según Residente, esto ocurrió cuando ambos fueron invitados a una fiesta de Spotify.

“Estaba platicando con Daddy Yankee y Balvin se metió en la conversación a hacer comentarios fuera de lugar”.

Luego, explicó que el colombiano comenzó a decir comentarios en su contra de manera privada y más tarde en público.

El pleito escaló cuando J Balvin invitó a todos los cantantes de la industria urbana a ‘boicotear’ los premios Latin Grammy 2021, según afirmó, debido a la poca atención que los organizadores le daban al género urbano.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. PD Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido”, dijo el colombiano en aquella ocasión.

La petición no fue bien recibida por Residente, quien criticó la posición de Balvin. Sin embargo, es sabido que el puertorriqueño es un gran admirador de Rubén Blades y no iba a permitir que su reconocimiento como Persona del Año en la ceremonia fuera opacado por terceras personas, por esa razón, le afectó tanto que J Balvin llamara al boicot de estos premios.

“Tienes que entender que es como si un carrito de hot dog se molestara porque no puede ganar una estrella Michelin. Y no me malinterpretes, José, tu música es como un carrito de hot dog, le gusta a todo el mundo, pero cuando la gente quiere comer bien se va a un restaurante, que son los que ganan las estrellas Michelin”, respondió Residente en aquella oportunidad en un video.