¿Qué pasó entre Jessica Segura y su exesposo Mario Pazos?

Jessica Segura, actriz mexicana conocida por su papel de Tecla en la serie “Una familia de diez”, creada y protagonizada por Jorge Ortiz de Pinedo, ha sorprendido por sus declaraciones sobre su primer esposo, un hombre llamado Mario Pazos y que no pertenece al medio.

Jessica contó que por no querer romper con “el hasta que la muerte los separe” aguantó que su expareja no trabajara y pasara todo el día jugando videojuegos, mientras que ella debía madrugar para irse a trabajar y pagar la casa donde residían.

Segura, que también ha participado en telenovelas como “Valentina”, “Salomé”, “Soñadoras”, “Vivo por Elena”, “Imperio de cristal” y “Velo de novia”, aseguró: “Yo vivía en una burbuja, yo dije: ‘Qué increíble, ahora sí mi príncipe azul’”. Ellos se casaron en el 2013.

La actriz de 41 años confesó que, además de infidelidades, fue víctima de varios engaños por parte de su expareja. “Hubo muchas traiciones, me puso el cuerno feo y me traicionó en el sentido de que él me dijo que nos teníamos que casar con prisa porque iba a comenzar a trabajar en una embajada”.

La red de mentiras que vivió junto a él, la llevaron a renunciar a lo más valioso que tenía, su trabajo. “ Yo voy y renuncio a todos mis trabajos porque me iba ir a vivir a Nueva York y nada era verdad”.