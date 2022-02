La actriz Evangeline Lilly protesta contra vacunación obligatoria

Evangeline Lilly, estrella de la serie Lost, dijo que asistió a una protesta contra el mandato de vacunas el fin de semana pasado, en lo que dijo es un apoyar a la soberanía corporal.

La actriz publicó varias fotos en blanco y negro de la manifestación en Instagram el jueves, incluidas las de los manifestantes con carteles que decían: “Demócrata vaxed por la libertad médica” y “Enfermeras por Vaxx-Choice”.

“Nadie debería ser forzado a inyectarse algo en el cuerpo, en contra de su voluntad”, aseguró Lilly, que no ha compartido su propio estado de vacunación.

LEA: ‘Todo por una gripe’, Evangeline Lilly desafía al coronavirus negándose a hacer cuarentena

“Este no es el camino. Esto no es seguro. Esto no es saludable. Esto no es amor. Entiendo que el mundo tiene miedo, pero no creo que responder al miedo con fuerza solucione nuestros problemas. Era pro elección antes de Covid y sigo siendo pro elección hoy”.