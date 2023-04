¿Despechado? Anuel AA dice que ya “no va amar a otra mujer”

View this post on Instagram

Reacciones

La reacciones no se hicieron esperar, pues varios internautas señalaron que Anuel AA podría estar despechado tras sus fracasos amorosos con Karol G y Yailin.

“¿Te dolió amorsh? No te salió con la domi”, “Este tipo sí es mujercita, Yailin calladita y éste hablando”, “Pero si tú no te amas ni a ti mismo. De verdad que últimamente eres un caos”, “El silencio de La Más Viral lo está matando”,“Anuel me gusta tu música, pero sin duda te vendes en el ámbito de las mujeres como un hombre sin valores, aprende a valorar a las mujeres”, “Por amor de Dios, no uses a tus nenas para tener marketing”, le expresaron en los comentarios.