Taylor Swift y Joe Alwyn se separan después de seis años de noviazgo

La cantante Taylor Swift y el actor Joe Alwyn se han separado después de seis años de noviazgo, informó PEOPLE.

La noticia de la separación llega en medio de la gira que Taylor realiza en Estados Unidos con entradas agotadas para sus conciertos, en los que el actor no ha sido visto acompañando a la rubia cantante.

A lo largo de los años, la famosa pareja mantuvo en privado su noviazgo. Sin embargo, hubo rumores de que el actor inglés, de 32 años, y la ganadora del Grammy, de 33, podrían comprometerse en matrimonio.

“Si tuviera una libra por cada vez que creo que me dijeron que me comprometí, entonces tendría muchas monedas de libra”, bromeó Alwyn cuando le consultaron sobre esos rumores.

“Quiero decir, la verdad es que si la respuesta fuera sí, no lo diría, y si la respuesta fuera no, no lo diría”, agregó sobre si estaba listo para caminar por el pasillo con la estrella pop.