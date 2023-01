Gloria Trevi: “Es doloroso ver resurgir acusaciones falsas”

Gloria Trevi dijo que no se quedará callada ante las nuevas acusaciones por abuso sexual infantil, presentadas en Los Ángeles, Estados Unidos.

“Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente; mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí”, escribió Gloria Trevi a través de un comunicado.

Gloria Trevi, de 54 años, aseguró que es muy doloroso para ella y su familia ver resurgir acusaciones “falsas” hechas hace más de 25 años, luego de que todas fueron juzgadas en varias cortes.

“Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora, ya una corte en México examinó minuciosamente durante un proceso de casi cinco años todas las evidencias y resolvió a mi favor porque tengo la verdad de mi lado”, agregó.