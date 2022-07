Lindsay Lohan se casó en secreto: “Soy la mujer más afortunada del mundo”

“Soy la mujer más afortunada del mundo. No porque necesite un hombre, sino porque él me encontró y supo que quería ser feliz, todo al mismo tiempo”, escribió Lohan al publicar una imagen de ambos.

LEA: Lindsay Lohan se compromete en matrimonio

En febrero, Lohan describió en una entrevista con la presentadora de ‘Extra’, Rachel Lindsay, qué tipo de novia pensaba ser.

“¿Vas a ser discreta? ¿Vas a hacer una gran fiesta? No voy a llamarte novia, no voy a hacer eso”, le preguntó la ex Bachelorette.

“Definitivamente no soy así”, dijo Lohan.

“Soy más discreta. Incluso en mi cumpleaños quiero asegurarme de que los demás estén bien y entonces puedo estar bien. Así que seré más así. Estoy viendo destinos. Ya he empezado a hablar con una amiga sobre el vestido. Pero quiero hacer las cosas bien. Pero es un momento emocionante. Soy muy femenina, así que...”.