Andrea Legarreta logra comunicarse con su papá

Recientemente sufrió la muerte de Chabelita, su mamá.Andrea LegarretaYa no podía soportar otro golpe fuerte, pero elHuracán “Otis”le rompió casi dos días de angustia al no tener noticias de su papá y su hermano, residentes enAcapulco.

La conductora dehoy, como mucha gente, perdió comunicación con familiares en la ciudad dada la destrucción. “Estaba en el foro (ayer) y decidí entrar a trabajar porque me acordé que mi papá me dijo cuando sucedió lo de mi mami: 'Vete a trabajar, te va a hacer bien, ve con tus amigos'.

Mi cabeza estaba dando tantas vueltas y la angustia me carcomía”, continuó, en entrevista telefónica. “Por eso decidí entrar al aire, esperando la llamada de cualquiera que diera algo de información. De pronto, cuando regresó a casa, vi que decía 'llamada de mi papá' y casi se me sale el corazón. Primero de angustia, porque no sabía si era él, y después, cuando oí su voz, no podía ni hablar de felicidad. No podía dejar de llorar, pero él, muy lindo, también estaba muy conmovido, llorando conmigo de alegría”.

Así logré calmarlaJuan Legarreta, su padre. “Se le reventaron las ventanas de la sala y el comedor, y dice que cuando se levantó, también se le reventaron los vidrios del cuarto; se tuvo que mover a un sitio más seguro en su casa. Dice que fue horrible, que tenía mucho miedo porque el sonido del viento era aterrador. Ya que empezó a amanecer (el miércoles), se salió hacia el edificio donde vive mi hermano, que está bastante lejos. Gracias a Dios, mi papá tiene mucha fuerza física porque va al gimnasio. Tiene 81 años, pero es un 'guerrerazo'.

“Gracias a Dios, los dos están bien. Mi papá dice que los departamentos donde él vive, muchos están prácticamente destrozados, pero dentro de todo, a su departamento no le fue tan mal, que al final, eso es algo material”. Además, describió la situación catastrófica.

“Mucha gente se está ayudando. Cada uno de los vecinos, sacando comida para alimentarse todos; el único que tenía un asador era mi papá, y les iba a hacer una parrillada. De las peores experiencias se saca lo mejor de las personas”, afirmó.