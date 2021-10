Melody celebra 20 años de “El baile del gorila”

En aquel momento, Melody solo tenía 10 años, y de pronto tuvo que lidiar con la fama y el éxito como una profesional. “Yo vengo de una familia de artistas, mi padre es cantante, y eso me ha ayudado en la vida a procesar todo. Si volviese atrás me encantaría volver a vivir lo mismo... Mi profesión me ha enseñado muchas cosas que si no me hubiera dedicado a esto nunca hubiese aprendido. Fui una niña muy feliz”, confiesa Melody.

Lucha

Pero no todo fue miel sobre hojuelas, sus compañeros de colegio tuvieron una reacción eufórica al conocer sobre su fama. “Muchos ni se lo creían, muchos de mis compañeros se comportaron mal y se pusieron muy rebeldes, los profesores se enfadaron por eso, pero creo que también yo he sido una niña bien tranquila y nunca me gustaron los conflictos... cuando llegaba al colegio yo pensaba ‘por qué’, solo soy como todos, yo no me creía alguien diferente, eso hace que las cosas se vean desde otro punto de vista”, recuerda.

Desde que estrenó su primer disco “De pata negra”, de donde se deprenden éxitos como “El baile del gorila”, Melody no ha parado de trabajar; ha lanzado seis álbumes de estudio y ha participado en importantes programas como “Tu cara me suena”, donde imitó a estrellas como Thalía, Natalia Jiménez, Gloria Trevi, entre otras.

“En estos 20 años he seguido con mucha música, he estado en muchos conciertos. Y no solo en la parte musical. He trabajado en cine, televisión... participé en “Tu cara me suena”, que es un programa súper lindo...”, cuenta la artista originaria de la ciudad Dos Hermanas, España.

“’Tu cara me suena’ es un programa que me vino muy bien, porque es una buena forma de mostrarse como artista y en diferentes facetas. También fue un buen momento para reconectar con mucho público que me había perdido la pista, y otros que ni me conocían, además es un programa que caló en el corazón de mucha gente”, dijo la estrella de 30 años.

Melody adelantó que volverá a “Tu cara me suena” para participar en su nueva temporada, pero no dio más detalles al respecto.