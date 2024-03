“Beetlejuice 2″: estrenan trailer y reviven la nostalgia

La secuela comienza varias décadas después con la muerte de un familiar.”Eso es todo lo que diré”, dijo Burton a EW.

”Algo sucede que pone las cosas en movimiento”.¿Podría ser la muerte del padre de Lydia, Charles Dietz (Geoffrey Jones)?

director dijo tímidamente: “Ya veremos”.Una cosa es segura: Beetlejuice está de vuelta.

Burton describió a Keaton vistiendo el traje clásico y rehaciendo su maquillaje como una “extraña experiencia extracorporal”.

”Simplemente lo hizo de nuevo”, recuerda el director de Batman de 1989 (protagonizada por Keaton) y Pesadilla antes de Navidad de 1993.

”Da un poco de miedo a las personas a las que quizás no les importe demasiado. Me encantó ver a todo el elenco, pero, como un hombre atormentado, siguió haciéndolo de nuevo”.

El director también admitió que inicialmente no entendió (y hasta cierto punto todavía no entiende) el éxito de la primera película, por lo que no tenía ninguna motivación para hacer una secuela con una idea que no le interesaba.