El Chapo de Sinaloa pide perdón a Chiquis Rivera tras criticarla por mostrar su cuerpo  

Ciudad de México.

El Chapo de Sinaloa publicó un video en donde da una disculpa por sus comentarios sobre el video de “Chiquis” Rivera moviendo sus glúteos.

El cantante estuvo en la mira la semana pasada diciendo que no se podía respetar a una mujer que mostraba así su cuerpo.

“Cuando se trata de mirar algo que está al extremo, pues en ese momento se me salió comentar algo, sí quiero pedir disculpas a un par de frases que utilicé, que como ser humano las puedo utilizar, pero ante el público, el mundo, no me vi muy bien usando esas expresiones”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Yo estaba juzgando a un canal de televisión que normalmente ven mis hijos... y hasta donde pueden censurar o los productores darle paso a exhibir glúteos o nalgas”.

Polémica

Hace unos días, Chiquis Rivera causó furor en las redes sociales tras publicar un video en su cuenta de Instagram en el que aparece moviendo sus glúteos en un bikini.

El objetivo del clip era promocionar una crema que funciona como un tratamiendo contra la celulitis.

La hija de Jenni Rivera generó polémica con el video y fue señalada por algunos usuarios de “exhibicionista”.

“Yo como muchas mujeres, sufro con celulitis en las piernas, al igual que en las pompas… por eso era muy importante para mí formular un producto que no sólo me ayude a mí, si no, también a otras mujeres que comparten este ‘dilema’”, escribió en el mencionado video la intérprete de Jolene.

El post de Chiquis molestó también al cantante de regional mexicano El Chapo de Sinaloa, quien dijo que se trataba de una cuestión “de vergüenza ajena”.

“No puedo resistirme a expresarme sobre el comportamiento de las mujeres que quieren llamar la atención enseñado el culo. ¿Será que tiene una cara horrible? Qué pena y vergüenza ajena. ¿En dónde quedó la dignidad de las mujeres? ¿Cómo tenerles respeto?”, escribió el cantante en sus redes sociales.