Tres décadas de “Sopa de caracol”, un éxito mundial

San Pedro Sula.

El reconocido cantante y compositor de la recordada Banda Blanca, Juan Pompilio Tejeda, más conocido como Pilo Tejeda, está de fiesta, al celebrar tres décadas de éxitos con su canción “Sopa de caracol”, ya que hoy 15 de mayo se cumplen 30 años de su estreno a nivel mundial.Y luego de tantos años sigue vigente, convirtiéndose en un segundo himno para los hondureños. Además de ser una canción que traspasó fronteras.

Pilo Tejeda, en exclusiva para Diario LA PRENSA, habla sobre su sentir en estos 30 años de aniversario de “Sopa de caracol”, de la versión con el padre costarricense Sergio Valverde, de sus nuevos proyectos y de lo feliz que lo hace regresar a su casa, LA PRENSA, diario donde, afirma, lo apoyaron desde sus inicios hasta ahora.

Pilo Tejeda.

“Esto es muy importante porque tenemos que hacerle entender a nuestra gente, a la más humilde, que es necesario cuidarse, porque el que tiene dinero agarra un vuelo en un avión y se va a vacunar a Estados Unidos. Mientras tanto, el pueblo queda aquí a la deriva y eso pasa en todos lados”.

Y continúa: “La experiencia de compartir con una persona muy humana, con un sentimiento muy especial, vale la pena. Me llevo esa gran experiencia de que hay que ser solidarios unos con otros. Costa Rica y Honduras se han unido a través de la música con un mensaje muy positivo”.

El arreglo musical de la canción de Valverde es el mismo que el de “Sopa de caracol”, lo único que cambia es la letra, que es muy directa y muy bien lograda. “Sin la mascarilla hay covid pa’ ti, hay covid pa’ mí, no te la vaya’ quitar, ¡Sube! ¡Sube! Te tienes que cuidar, te tienes que apartar, si no al hospital vas a ir a parar. Y si te descuidas… ¡Te hago el funeral!”.

Honduras es una cuna de artistas, de buenas agrupaciones musicales, cantantes, músicos, pintores, escultores, poetas, etc. Pero no hay un apoyo para que puedan seguir con sus aspiraciones. “Yo he tratado de impulsar ese apoyo a través del Congreso, pero tampoco ha dado resultado, por el poco interés e importancia que le dan al arte y a la cultura en el país”, asegura Tejeda.

Es muy importante que los hondureños apoyen al talento nacional, a sus artistas, los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos.

“Como hondureños debemos unirnos, como artistas, dejar el orgullo por un lado y dejar de pensar, ‘yo soy el mejor cantante’, ‘yo soy el mejor grupo musical’”.

“Mi talento lo pongo a disposición, de mi país sin ninguna condición, simplemente doy mi talento para Honduras y el mundo entero”.

¡Y que se vengan más éxitos para “Sopa de Caracol” y Pilo Tejeda!