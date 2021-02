Ashley Judd sufre un grave accidente

Ciudad de México.

Ashley Judd se encuentra hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos en Sudáfrica luego de romperse gravemente una pierna durante una excursión en Congo (centro de África).

"Estoy en la unidad de traumatología en la bella Sudáfrica, a donde me trasladaron desde Congo, un país al que amo profundamente pero que, por desgracia, no está equipado para lidiar con heridas masivas y catastróficas como la que tengo", compartió la actriz estadounidense durante un Instagram Live con un colaborador de The New York Times.

"La diferencia entre un ciudadano congoleño y yo es el seguro contra accidentes que me permitió, 55 horas después de mi percance, llegar a un quirófano en Sudáfrica".

Protagonista del filme Olimpo Bajo Fuego, Judd, de 52 años, hizo referencia a los privilegios que posee en comparación con los habitantes del país donde se accidentó y las grandes carencias médicas que tienen.

"La falta de una simple pastilla para el dolor cuando te has roto la pierna en cuatro partes y tienes un nervio dañado", agregó.

En la charla detalló que estaba en una excursión investigando a los bonobos cuando tropezó con un árbol caído y se rompió la extremidad al caer.

Dijo que fue un accidente terrible, que gritaba como un animal salvaje, después entró en shock y finalmente se desmayó.

La actriz tuvo que ser trasladada en una hamaca por la jungla y después pagó por un viaje de seis horas en motocicleta para llegar a otro destino intermedio.

"Estaba al borde de mi límite", expresó.

Unas 55 horas después, finalmente llegó a Sudáfrica.