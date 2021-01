Robbie Williams da positivo a covid-19

Londres, Inglaterra.

El cantante Robbie Williams dio positivo a la Covid-19 tras contagiarse en sus vacaciones familiares en el Caribe.

El intérprete de Feel pasó el Año Nuevo con su esposa, Ayda Field, y sus cuatro hijos en el lujoso resort Eden Rock, en San Bartolomé.

Sin embargo, la enfermedad los obligó a aislarse en una villa del mismo complejo, reportó el diario británico The Sun.



"Robbie ha estado bastante enfermo. Está confinado en la villa donde se aloja con su familia. No es exactamente el peor lugar del mundo para estar en cuarentena, aunque no puede ir a la playa. Tendrá que permanecer encerrado hasta 14 días", reveló una fuente al medio.



La estrella deberá permanecer en una villa que cuesta aproximadamente 2 millones 871 mil pesos (106 mil libras) a la semana.



La propiedad, Silver Rainbow villa, cuenta con seis habitaciones, sala, su propia piscina, playa privada y gimnasio, también con chef y mayordomo personal, así como camareros.



Hasta el momento no se ha confirmado si tanto Ayda como sus pequeños también contrajeron la enfermedad.