Julián Gil se contagió de covid-19: "Los primeros días la pasé muy mal"

Ciudad de México.

A través de un video publicado en Instagram, el actor Julián Gil compartió con sus seguidores que se contagió de coronavirus.

"Me tocó el Covid, no sé cómo, cuándo, ni dónde me contagié", dijo el argentino, quien también aseguró que había seguido los protocolos necesarios desde que inició la pandemia.



El también modelo descartó haberse contagiado en el set de la telenovela ¿Qué le Pasa a Mi Familia?, ya que llevaba 10 días sin llamados a grabación de la producción de Juan Osorio.



"Hoy es mi quinto día y ya me siento bien, pero pasé los primeros días muy mal. Mucho susto, mucha incertidumbre, yo de por sí padezco de los pulmones y me vi muy mal, sigo aislado en casa", agregó.

Gil agradeció a sus fans, a sus familiares y en especial a Osorio, quien recientemente venció a la enfermedad, y quien puso a su disposición a su equipo médico.



"Quiero agradecer en especial al señor Juan Osorio, a la empresa (Televisa), porque, la verdad, el día que me puse muy mal y traté de ir al hospital aquí en México, e inclusive tuve que pedir una ambulancia, pero no pude entrar a ningún hospital porque había un problema de que no habían camas, tuve que regresar a mi casa".



"Me comuniqué con el señor Juan Osorio, quien ya había pasado por lo mismo hacía muy poco, me puso a su disposición todo su equipo médico y estoy aquí aislado, de alguna manera hospitalizado en casa, tengo la visita de los médicos aquí diariamente", compartió.



Finalmente, Julián invitó a todos sus fans a cuidarse, a usar cubrebocas, evitar reuniones, tener limpieza y mantener distanciamiento social.