Bella y radiante a los 51: Jennifer López asegura que nunca se ha inyectado bótox

El aspecto inexplicablemente juvenil de Jennifer López lleva décadas generando una gran fascinación tanto entre sus fans como entre sus compañeros de profesión y, por supuesto, ha dado pie a muchos rumores acerca de los retoques a los que habría recurrido en secreto para combatir el paso del tiempo.

En vista de que la cantante está promocionando estos días su nueva línea de cosméticos bajo el lema 'la belleza no tiene fecha de caducidad', ha querido dejar claro que la suya es fruto de la buena genética y de un estilo de vida saludable.

"A día de hoy, nunca me he puesto bótox", ha afirmado durante una conferencia virtual para promocionar este proyecto.

"No soy de ese tipo de personas. No tengo nada en contra de quien sí lo hace, pero no es lo mío. A la hora de cuidar de mi piel, me gusta seguir un enfoque más natural, pero claro, también quiero usar productos que funcionen".

Por el momento, el ácido hialurónico y una rutina de belleza estricta, que comenzó a seguir a los veintitantos y que incluye como pilar el uso de crema de protección solar, le han dado unos resultados lo suficientemente buenos como para mantenerla alejada de las agujas, pero no descarta 'caer en la tentación' en un futuro.

"No digo que no vaya a hacerlo algún día, pero de momento, no", ha señalado.

Irónicamente, en los inicios de su carrera uno de sus exnovios, que acudía a un dermatólogo distinto al suyo, le recomendó que empezara con las infiltraciones lo antes posible para eliminar las líneas de expresión.

"Menos mal que dije que no", ha recordado. "A veces me pregunto qué me habría pasado si hubiese recurrido al bótox con 23 años, qué aspecto tendría ahora. Desde luego, mi cara sería muy diferente".