Apenas celebró el cumpleaños de su hermana, Kim, en una isla privada, y ahora Khloé Kardashian revela que tuvo Covid-19.

Pero no hay nada de que alarmarse porque la socialité dio positivo a principios de año. Lo que sucede es que la noticia de que estuvo infectada y cómo vivió su recuperación se verán en el próximo episodio del reality Keeping Up With the Kardashian.



En un video promocional del capítulo, Khloé cuenta que pasó por lo menos un par de días con fuertes síntomas, como vómito, escalofríos y fiebre.



"Les digo que esa mi**** es real, pero vamos a salir de ésta. Orando y si escuchamos y seguimos las órdenes, vamos a estar bien", dice en el adelanto.



El anuncio público de que una del clan Kardashian tuvo coronavirus surge en medio de la polémica que causó Kim Kardashian al contar en Twitter que viajó a una isla privada, con un grupo de amigos, para celebrar su cumpleaños.



Y es que mientras gran parte de Estados Unidos sigue en confinamiento para evitar la propagación de la Covid-19, la esposa de Kanye West se estima gastó 1 millón de dólares para su festejo.



"Después de dos semanas de múltiples pruebas de salud y de pedirle a todo el mundo que estuviera en cuarentena, sorprendí a mi círculo más cercano con un viaje a una isla privada donde podríamos pretender que las cosas fueran normales por un breve momento", escribió Kim.



"Me doy cuenta que para mucha gente, poder disfrutar de algo así es algo que no está a su alcance, así que momentos como este son un humilde recordatorio de lo privilegiada que es mi vida".



Las publicaciones de la también empresaria han generado todo tipo de burlas y críticas en redes sociales.