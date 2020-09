Luisito Comunica se disculpa por polémica foto

Ciudad de México.

Luisito Comunica, youtuber mexicano, pidió una disculpa por la polémica fotografía que compartió hace unos días en su cuenta de Instagram.

En dicha imagen, el joven aparece promocionando una botella de alcohol de Mezcal, mientras señala a su novia Ary Tenorio, quien muestra su parte trasera.

Esto generó una ola de críticas en contra del famoso youtuber, a quien acusaron de "machista" y de bromear con sexualizar a las mujeres.

“Sobre la foto que subí ayer simplemente nos dio risa el nombre del mezcal, no pensamos en el significado que podría haber detrás de ese nombre y no era para nada nuestra intención hacer una “broma” sobre algo que no es para nada, para nada gracioso”, expresó Luisito en sus redes sociales.

“Quiero que sepan que estoy consciente de que, aunque no era mi intención, sé que no está bien, nunca estará bien, Y qué bueno que me tomen de ejemplo al ser una persona conocida para que esto llegue a más gente y más personas se den cuenta, también”, agregó

"Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza 'bromas' que jamás debieron ser graciosas. Ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico", finalizó Luisito.

De esta manera, el influencer se mostró muy avergonzado por lo sucedido. Sin embargo, Luisito Comunica también ha recibido el respaldo de muchos de sus seguidores, quienes están de acuerdo en que el joven nunca trato de enviar un mensaje de violencia machista.

Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar. — Luis El Crack (@LuisitoComunica) August 31, 2020