RBD emociona a sus fans con un posible regreso

Ciudad de México.

La famosa banda RBD surgida de la telenovela juvenil mexicana Rebelde, que consiguió seguidores en múltiples rincones de todo el mundo y sigue siendo 15 años después de su final un icono para muchos jóvenes milenial, podría regresar de alguna manera.



"Sus plegarias fueron escuchadas... #RBD #Próximamente", anunciaron en la cuenta oficial de Twitter de la desaparecida agrupación.



El ambiguo anuncio dejó a fanáticos del mundo entero intrigados sobre lo que puede venir para la banda conformada por Alfonso Herrera, Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María y Maite Perroni.



A finales del 2019 los integrantes de RBD sorprendieron con un regreso 11 años después de su ruptura y, como prueba del encuentro, los exintegrantes publicaron una foto desde sus redes sociales con un emotivo mensaje.



"Ayer, a mi corazón le devolvieron cinco pedacitos que desde hace 11 años no estaban todos juntos. Al vernos otra vez a los ojos, solo recuerdas lo increíble y lo malo, se olvida", aseguró Dulce María en sus perfiles de Facebook e Instagram el 23 de diciembre del 2019.



Fue entonces que los fanáticos celebraron la reunión y pidieron un reencuentro en el ámbito profesional. Sin embargo, no hubo una respuesta sobre eso.



Ahora, la publicación vía Twitter deja un halo de esperanza sobre un posible proyecto en conjunto o algún lanzamiento especial.



"FELICIDAD YA TENEMOS LAS CANCIONES DE NUESTROS 6 RBD!!!", publicó una cuenta de España de seguidores de la banda en la misma red social.

¡Sí! ✨ ¡Síganos en todas las redes! ? https://t.co/R4WkUQYnQV — RBD Oficial (@RBD_oficial) August 21, 2020

Sin embargo, otros se mostraron ilusionados con mesura al suponer que lo único que implica el tuit de la banda es la aparición de sus canciones en plataformas digitales.



"Amigxs, no nos ilusionemos mucho. Lo que estamos esperando es RBD en plataformas, no creo que pase nada más", dijo una usuaria.



Y añadió: "Y no sé ustedes, pero yo estoy deseando que suban todas las canciones. Vamos a demostrar quienes son los reyes y reinas del pop, los vamos a hacer ganar discos de oro, platino, diamante y lo que des que sigue".



RBD fue un grupo de pop mexicano fundado el 4 de octubre del 2004, surgido de la telenovela "Rebelde", emitida por Televisa entre ese mismo año y junio de 2006. A lo largo de este periodo, logró buenas cifras de audiencia.



El grupo musical, sin embargo, mantuvo vigente su actividad hasta 2008, superando -así- la vida de la serie que paradójicamente le dio vida.



Durante estos cuatro años de actividad, RBD publicó seis discos de estudio y otros tres trabajos más en directo, que consiguieron una buena respuesta del público.



Un seguimiento popular que también se observó en las seis giras internacionales que esta banda protagonizó durante su existencia, y que permitió a sus miembros actuar frente miles de seguidores de Europa y América.



A pesar de ello, la banda anunciaba su disolución a mediados de 2008 y su último concierto fue el que se celebró en Madrid el 21 de diciembre de ese mismo año.