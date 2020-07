Kendall Jenner muestra su impresionante mansión

California, EUA.

La modelo Kendall Jenner no ha querido quedarse atrás y también le ha abierto las puertas de su hogar en Los Ángeles a la prestigiosa revista Architectural Digest, como ya hicieron sus hermanas Kylie Jenner y Kim Kardashian.



La joven recurrió a la ayuda de los diseñadores Kathleen y Tommy Clements para decorar el interior de la vivienda, siguiendo también los consejos que le iban dando sobre la marcha las mujeres de su familia para organizar tanto sus cuartos de baño como la cocina, uno de los espacios donde más tiempo pasa desde que se aficionó a experimentar entre fogones.



"Siempre estoy metida en la cocina tratando de mejorar mi nivel como chef. Creo que llegados a este punto, se me da bastante bien", ha presumido.



Quien esperara encontrar un espacio más estético que práctico, adornado con colores chillones como los que predominan en la casa de Kylie o obras de arte moderno incomprensibles como las que Kim tiene en su salón, se llevará toda una sorpresa, porque la mansión de Kendall es de todo menos eso.





"Mi estilo de vida ya implica un montón de caos y de viajes y de energía, así que buscaba un espacio que me transmitiera serenidad, en el que pudiera desconectar y relajarme", ha explicado a la revista.

"No soy una persona muy social, así que aquí no se celebra ningún fiestón. Me gusta encender la chimenea y unas cuantas velas, poner algo de música y ver partidos de la NBA con mis amigos", ha añadido.

La residencia está conformada por la sala de estar, un comedor, una cocina, oficina, estudio de arte, baño, habitaciones para dormir, vestidores, pasillos con ventanas de cristal y una piscina.

