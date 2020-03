A Simon Rex le ofrecieron dinero por inventar romance con Meghan Markle   

EUA.



El círculo de allegados de la duquesa de Sussex se ha visto sometido a un intenso escrutinio desde el momento en que se anunció su compromiso con el príncipe Harry allá por 2017 y a la gran mayoría de ellos se les ha presentado la oportunidad de hablar públicamente de la vida de la antigua actriz antes de convertirse (temporalmente) en una royal.



La actitud que ha adoptado cada uno al respecto va desde el silencio sepulcral de su madre, Doria Ragland, a la actitud protectora de sus amigos como Jessica Mulroney, que no dejan escapar ninguna oportunidad para hablar bien de ella, o la pasión con que se ha entregado su familia paterna a conceder exclusivas.



Incluso sus compañeros de reparto se han visto en el punto de mira. El actor Simon Rex, por ejemplo, coincidió con Meghan en un par de episodios de una serie titulada 'Cuts' en 2005 y, en el plano personal, pasaron algo de tiempo juntos fuera del set de grabación, pero eso fue más que suficiente para colgarle la etiqueta de 'exnovio' y convertirle en una de las personas más buscadas por la prensa inglesa.

Meghan Markle y el príncipe Harry en una de sus recientes apariciones públicas.



"Cuando se filtró la historia, un par de tabloides británicos se ofrecieron a pagarme un montón de dinero por contar básicamente una mentira, que nos habíamos liado. Rechacé mucho dinero porque no me parecía correcto mentir e intentar jo**r a la pu** familia real británica", ha confesado el intérprete en una entrevista al podcast 'Hollywood Raw'.

"Era una suma brutal, de verdad, creo que rondaba los 70.000 dólares",dijo.



En realidad, su relación con Meghan nunca pasó de ser una amistad superficial, según ha querido aclarar ahora, y no se puede considerar bajo ningún concepto que alguno de los dos mostrara un interés romántico por el otro.



"No sucedió nada entre nosotros, ni siquiera llegamos a besarnos. Quedamos en una ocasión, pero no fue en absoluto una cita. Ella era una más de tantas personas a las que había conocido rodando una serie y salimos a comer juntos. Eso fue todo", ha asegurado.