Indigna acuerdo del productor Harvey Weinstein

La organización contra el acoso sexual Time’s Up, creada el año pasado con la ayuda de 300 profesionales de Hollywood, reprobó el principio del acuerdo que el productor Harvey Weinstein ha alcanzado con una treintena de víctimas.

Al parecer, el estudio del empresario pagaría 25 millones de dólares sin que este admita mala conducta.

La noticia enardeció a varias actrices y modelos, como Emily Ratajkowski, que acudió al estreno de Uncut Gems, en Los Ángeles, con la frase “Fuck Harvey” (“¡Jód***, Harvey!”) escrita en el brazo.

“Hoy, Harvey Weinstein y su antiguo estudio han alcanzado un acuerdo de 25 millones de dólares con sus víctimas”, explicó la modelo, junto al hashtag #nojusticenopeace (“Sin justicia no hay paz”).

87 mujeres acusan al exproductor de cine de agresión o acoso sexual, incluidas Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Salma Hayek; pero ninguna de ellas participó en las negociaciones del acuerdo ni lo demandaron.

“Weinstein, acusado de delitos que van de acoso sexual a violación, no tendrá que admitir mala conducta o pagar su propio dinero”.

Por su parte, el rapero 50 Cent cuestionó los motivos reales de las acusadoras respecto al acuerdo. “Demonios, ¿estonces esta mie*** siempre se trató de dinero?”, escribió el músico en Twitter.

La actriz Ellen Barkin (Prohibida obsesión) también explotó en redes tras la noticia de Weinstein.

“Harvey dice que el sexo que tuvo con 80 mujeres, a las que violó, persiguió y asaltó, fue consensuado. Harvey Weinstein no podría encontrar ocho mujeres que quisieran acostarse con él, ¡menos 80!”, escribió.

Time’s Up señaló en su cuenta oficial de Twitter que el polémico trato requiere de aprobación en el juzgado y una firma final de todas las partes, según publicó The New York Times.

“Aquí va un problema de matemáticas: 18 de las más de 80 víctimas se dividen 6.2 millones de dólares. Más de 12 millones serán para gastos legales de Harvey, Bob Weinstein y la gente de The Weinstein Company. Aquí va un problema más grande: si esto es lo mejor que pueden lograr las supervivientes, el sistema está roto”, advierte el consejo del movimiento.

La organización cita a una de las supuestas víctimas, la exmodelo Zoe Brock, quien dijo que acceder a los términos del acuerdo con Weinstein le hace sentir “enferma, vencida y sin esperanza”.

El acuerdo no concierne las demandas penales iniciadas por el fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, que desembocarán en un juicio cuyo inicio está previsto para el 6 de enero.