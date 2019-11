Taylor Swift denuncia amenazas de ejecutivos que le impiden cantar sus propios éxitos

Redacción.



La cantante Taylor Swift anunció a través de redes sociales que no podrá cantar sus antiguos éxitos durante el espectáculo que ofrecerá para los American Music Awards (AMAs) el próximo 24 de noviembre.



"El mensaje que me enviaron fue muy claro para mí, básicamente 'sé buena niña y cállate o serás castigada' eso es un ATROPELLO, ninguno de esos hombres tuvo mano al escribir esas canciones. Ellos no hicieron nada para crear la relación que tengo con mis fans, así que aquí estoy pidiendo su ayuda", se lee en una carta que compartió la artista en su cuenta de Twitter.





Taylor Swift también escribió que tiene un proyecto con Netflix para el cual Scooter Braun y Scott Borchetta negaron la autorización del uso de las canciones de álbumes pertenecientes a la disquera Big Machine Label Group (Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 y Reputation).



En el escrito menciona que Braun y Borchetta le dijeron a su equipo que le permitirían usar su música sólo si la cantante desiste de grabar su nuevo álbum en noviembre de 2020 y si deja de hablar mal de ellos en redes sociales.





Los AMAS

Hace unos días se anunció que los AMAs premiarán a la intérprete como la Artista de la Década; sin embargo, al planear su show para dicha premiación, Taylor Swift recibió la noticia de que no tiene la autorización para cantar los grandes éxitos que grabó con el sello discográfico Big Machine Label Group, el cual fue adquirido, en agosto pasado, por Scooter Braun, ex mánager de la cantante.



Algunos amigos de la artista como Todrick Hall y Ruby Rose, compartieron la publicación de Taylor en sus historias de Instagram. Los admiradores de Swift crearon el hashtag #IStandWithTaylor para mostrar su apoyo y empatía.