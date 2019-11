El heredero de Playboy, Cooper Hefner, se casa con la actriz de "Harry Potter" Scarlett Byrne

Redacción.



Cooper Hefner, de 28 años y heredero del imperio Playboy (fundado por su padre, el difunto Hugh Hefner), se casó con la actriz de la saga fílmica de Harry Potter Scarlett Byrne, de 29.



La pareja, que se comprometió en 2015, contrajo matrimonio en una ceremonia civil y lo anunció a través de sus redes sociales.

"Scarlett y yo lo hemos hecho oficialmente legal y no podríamos estar más felices. Saludos a una vida llena de amor, felicidad, aventura y grandes propósitos, sra. Hefner", escribió el empresario en Instagram.



Vestidos de manera informal, él con traje azul marino sin corbata y ella con un conjunto blanco con encaje en el escote, Hefner y Byrne tuvieron una sencilla boda en el juzgado del condado de Ventura, en Oxnard, California, como dijeron en redes sociales, aunque no descartan celebrarlo por todo lo alto más adelante.







"Te amo, cariño, y espero con ansia planificar nuestra celebración de boda en los próximos meses. Te amo, Scarlett", agregó Cooper Hefner junto a varias fotos.







Byrne también quiso dedicarle unas palabras de amor a su esposo, con quien desea formar una familia.



"Cooper y yo estamos emocionados de compartir que nos casamos legalmente. Esperamos planear nuestra boda en los próximos meses, que celebraremos más con nuestros amigos y familiares.







"Te amo, Cooper. Estoy orgullosa de estar a tu lado, como tu pareja, tu amiga y tu esposa. No puedo esperar para seguir construyendo una vida juntos. Mi corazón está lleno y estoy muy agradecida por nuestro amor", dijo en Instagram.

Cooper nació en 1991, fruto del segundo matrimonio de Hefner. Su madre, Kimberley Conrad, fue la chica de portada de agosto de 1988. Tiene un hermano mayor, Martson.



Hefner tenía otros dos hijos de su primer matrimonio, en los años 50, David y Chrystal. Ella fue la presidenta ejecutiva de Playboy durante dos décadas, hasta 2009.



En 2012, el fundador de la revista hizo saber al mundo que quería que Cooper se hiciera cargo del negocio familiar en poco tiempo, aunque él permanecería como director.



Tras la muerte de Hugh Hefner, a los 91 años en 2017, Cooper y sus hermanos heredaron una fortuna estimada en 45 millones de dólares, pero, sobre todo, una marca que aun en la era de internet es capaz de vender una revista de chicas desnudas en 20 países.



La actriz inglesa, por su parte, es conocida por su papel de Pansy Parkinson en la saga fílmica del mago.