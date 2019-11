Muere el actor Brian Tarantina por aparente sobredosis de drogas  

Redacción.



Brian Tarantina fue encontrado muerto este sábado por una aparente sobredosis de drogas dentro de su apartamento de Hell's Kitchen Manhattan, según informes policiales.

La sobrina de Tarantina fue a visitarlo en su residencia y descubrió que su tío no respondía. Al encontrarlo, llamó al 911, los agentes y paramédicos encontraron una sustancia blanca en polvo cerca de su cuerpo, que consideraron eran presuntos narcóticos, relataron fuentes de TMZ.



Lea más: José José hizo dura confesión a su hijo: "Me están envenenando"

Aunque hasta el momento aún no es confirmado qué era la sustancia blanca, el actor fue declarado muerto a sus 60 años de edad.

El médico forense de Nueva York realizará una autopsia para determinar una causa oficial de muerte.





Durante su carrera artística, Brian participó en películas como Jacob's Ladder, Uncle Buck, The Jerky Boys, Summer of Sam, Knight and Day, Carlito's Way, Donnie Brasco, City By the Sea, entre otros.



Lea más: Antonio Banderas no tenía "ni idea" de que Madonna pretendía seducirlo

También participó en shows como Law & Order, Miami Vice, Spin City, The Blacklist y más recientemente en La Maravillosa Señora Maisel.