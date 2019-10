Reese Witherspoon se sentía intimidada por Jennifer Aniston

EUA.

Tras el éxito de Big Little Lies, Reese Witherspoon regresa al mundo de las plataformas de streaming con la serie The Morning Show para AppleTV+ en la que compartirá reparto con otra gran estrella de Hollywood, Jennifer Aniston.

Las dos actrices ya coincidieron en unos cuantos episodios de Friends cuando la primera dio vida a la hermana menor del personaje de Rachel y ambas estaban ansiosas por repetir esa experiencia.



"Tenía 23 años y acababa de tener un bebé. Estaba dándole de mamar a mi hija Ava en el set de rodaje y Jen no paraba de repetir '¿de verdad tienes un bebé?' y yo le contestaba 'lo sé, es raro'. Y recuerdo que siempre me preguntaba a dónde iba cuando me tocaba utilizar el sacaleches. Fue muy amable", ha recordado Reese en una nueva entrevista a la revista Harper's Bazaar.

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon en una escena de la serie "Friends".



En aquella época ella ya había rodado Crueles intenciones, pero todavía no se había convertido en una de las intérpretes más respetadas de su generación o en una poderosa productora gracias a su compañía Hello Sunshine, y por eso precisamente le está tan agradecida a Jennifer, quien entonces era una de las actrices mejor pagadas de la pequeña pantalla, por la manera en que la acogió bajo su ala.



"Yo estaba muy nerviosa y Jen me tranquilizó diciéndome que no había de qué preocuparse. Me quedé impresionada con su habilidad para actuar frente a una audiencia sin ponerse nerviosa, y eso que cambiaban los diálogos constantemente. Ella era encantadora y divertida, le salía de manera natural, y hemos sido amigas desde entonces", ha afirmado.

