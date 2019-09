Cardi B ataca sin piedad a quienes critican sus cirugías plásticas

Estados Unidos.

La rapera Cardi B ha vuelto a salir a la palestra para lanzar un ataque frontal a todos aquellos moralistas de la esfera virtual que se creen con derecho a juzgar su estilo de vida o la forma en que gestiona su físico.

Cardi nunca a ocultado que ha mejorado su aspecto con cirugías plásticas, las que le ayudaron a superar sus inseguridades.

"Me hace gracia que se diga que las mujeres tienen que apoyarse las unas a las otras, ¿de verdad lo hacemos? Les voy a decir una cosa: a mí no me gusta hablar sobre los cuerpos de las demás porque yo recuerdo muy bien las dificultades que yo misma he tenido", ha empezado a relatar la intérprete en un largo vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

"Yo me acuerdo de cuando no tenía pechos y recuerdo perfectamente el tamaño tan pequeño y gracioso de mi trasero. Así que solo me voy a meter con los cuerpos de las demás si ellas meten mier** sobre el mío", ha prometido la estrella del hip hop.

Cardi B, que se hizo una liposucción poco después de dar a luz a su hija Kulture en julio del año pasado, criticó directamente a las mujeres más hipócritas que, habiendo pasado por lo mismo que ella, todavía insisten en que sus físicos son cien por cien naturales.

"Hay gente que dice: 'Oh, se cree mejor que las demás porque se ha operado y ha conseguido todo lo que ha conseguido por eso'. Y resulta que ellas han hecho exactamente lo mismo. Luego no tienen reparo a la hora de dejar comentarios ofensivos sobre mi 'c**o de plástico' y esas cosas", ha aseverado la esposa del también rapero Offset, quien por cierto este mismo verano aseguró que jamás volvería a operarse por una cuestión de mera estética.