Abraham Quintanilla, papá de Selena, le declara la guerra a María Celeste y ella responde

Ciudad de México.



Veinticuatro años después, la disputa sigue entre Abraham Quintanilla, padre de Selena, y María Celeste Arrarás, autora del libro y la serie "El Secreto de Selena".

Ahora, el fundador de Los Dinos arremetió contra la periodista asegurando que él y su familia han sido sometidos a una tortura a causa de un falso documental de la conductora.

El pasado 25 de agosto, Telemundo presentó el programa Siempre Selena: Detrás del Secreto, en el que María Celeste presenta lo que ella llama "evidencia" de su investigación.



"Ensucian el nombre de una persona inocente que ya no se puede defender. El objetivo principal de María Celeste es el de hacer dinero y colgarse de la fama de Selena, no de esclarecer ningún misterio, pues la corte estudió todas las circunstancias cuidadosamente y llegó a una decisión contundente y clara", escribió Quintanilla en una carta enviada a diversos medios.

Desde la muerte de la Reina del Tex-Mex, María Celeste ha hablado de un secreto que según le fue revelado a ella a través de Yolanda Saldívar, la autora del crimen de Selena.

"Una aprendiz de periodismo como María Celeste pasó por alto a la familia de Selena, dedicando sus entrevistas a la criminal que robó la vida de Selena. Con gran descaro declara que la familia de Selena no tiene que estar de acuerdo.



"Saca a relucir un teléfono celular como una evidencia, pero el tipo de celular no existía en la época de Selena. Le inventa un romance y da importancia a la asesina", añadió Quintanilla en el texto.

Dijo que no hay día en que su esposa Marcela y él no lloren, pues el dolor de perder a Selena es constante.

"La sentimos en cada detalle, en cada momento".

Aunque han pasado 24 años del pleito que inició cuando María Celeste entrevistó a Saldívar, Quintanilla indicó que seguirá defendiendo a su hija.



"Ella no se puede defender porque la mató Yolanda Saldívar y yo no puedo quedarme callado cuando Maria Celeste trata ahora de asesinar su buen nombre con esa caricatura vergonzosa que ella llama un documental".



La conductora del programa Al Rojo Vivo de Telemundo, María Celeste, respondió a los comentarios que publicó Abraham Quintanilla.



"Es muy difícil y delicado tener que responder a las declaraciones del Sr. Abraham Quintanilla sobre mí persona porque, aunque hayan pasado tantos años, estoy de acuerdo en que el dolor por la muerte de una hija es algo de lo cuál un padre nunca se repone", inició la presentadora.







"Mi intención nunca ha sido ofender al Sr. Quintanilla, ni a su familia. Desde que comencé la investigación sobre el asesinato de Selena hace 24 años, como parte de una asignación especial que me fue encomendada, siempre he procurado hacerlo con seriedad y respeto. Tan es así, que después de que entrevisté a la asesina en el 1995, el propio Sr. Quintanilla me llamó para pedirme que yo lo entrevistara en exclusiva. En esa ocasión, el comenzó diciéndome ante las cámaras que le pareció muy profesional la forma en que cuestioné y rebatí los testimonios de Yolanda Saldívar. Fue su iniciativa llevar a cabo esa entrevista en reconocimiento a mi trabajo periodístico" enfatizó María Celeste.



La periodista dijo que la versión de "El Secreto de Selena" no favorece en ningún momento a la asesina de la cantante, que está basado en hechos documentados y testimonios de testigos.







María Celeste añadió en su declaración que el padre de Selena amenazó con tomar acciones legales antes de que ella publicara el libro, sin embargo, después de publicarlo, la amenaza no se materializó ya que no se podía demandar un trabajo que no difamaba.



"No dudo, que si el libro hubiese tenido alguna falla o mentira, el hubiese entablado un proceso legal en mi contra, así como lo hizo contra Chris Pérez, el viudo de Selena , quien escribió un bello libro sobre su relación con Selena y quiso llevar a la pantalla esa historia de amor. Chris NO pudo hacerlo porque el Sr. Abraham Quintanilla lo llevo ante los tribunales y se lo impidió" enfatizó María Celeste.



La presentadora dejó claro que ella no se está lucrando de la memoria de Selena, que en 1996 donó todas las ganancias de el libro "El Secreto de Selena" para becas estudiantiles.



"Quiero dejar clarísimo que "El Secreto de Selena" expone los hechos tal cual fueron presentados en la corte,durante el juicio por asesinato. De ninguna manera los contradice o intenta justificar lo que hizo Yolanda Saldívar", dijo la presentadora de Telemundo.