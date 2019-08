Miley Cyrus actuará en los MTV Video Music Awards

Redacción.



La cantante Miley Cyrus ha sido confirmada casi a última hora como otra de las muchas artistas y bandas que amenizarán la ceremonia de entrega de los MTV Video Music Awards, la cual se celebrará en la noche de este lunes en el pabellón Prudential Center de Newark (Nueva Jersey).

Según fuentes procedentes de la famosa cadena musical, la intérprete estadounidense, quien ha acaparado buena parte de la actualidad informativa de este mes de agosto con su separación de Liam Hemsworth, interpretará una balada llamada 'Slide Away' que muchos han interpretado ya como un tema inspirado nada menos que en el fin de su historia de amor con el australiano.



Desde que se diera a conocer la noticia de la ruptura a través de un comunicado emitido por el representante de la antigua estrella Disney, numerosos y variados han sido los rumores que han venido circulando en las redes sociales y en la prensa internacional acerca de los motivos de la separación, hasta el punto de que la propia Miley Cyrus tuvo que intervenir recientemente para desmentir la teoría de que le había sido infiel a su todavía marido.





"Lo que no puedo aceptar es que se diga que estoy mintiendo para cubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que esconder. No es ningún secreto que he salido de fiesta durante mi adolescencia y en la década de los 20. No solo he fumado, he reivindicado el uso de la marihuana y he experimentado con drogas. Mi canción más exitosa hasta el momento va sobre bailar drogada y meterme rayas en el baño", aseguraba la artista en un mensaje de Instagram cargado de rabia e indignación.