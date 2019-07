Irina Shayk es captada muy sonriente con otro hombre tras ruptura con Bradley Cooper

Nueva York, EEUU.

Irina Shayk ha generado sospechas de un nuevo romance después de ser captada por los paparazzi muy cercana a un hombre misterioso.

La modelo fue vista muy amistosa con este hombre en las cercanías de un parque en Nueva York, lugar donde reside desde su separación con Bradley Cooper.

La belleza rusa, de 33 años, estaba vestida de manera informal con un pantalón deportivo negro, una camiseta blanca y una gorra de béisbol.

Más tarde el hombre fue identificado como el director creativo de British Vogue, Alec Maxwell, alguien que no es ajeno al mundo de la modelo.

El avistamiento de la maniquí con otro hombre se da solo cinco semanas después de que se diera a conocer su ruptura con Cooper, el padre de su hija.

Por otro lado Cooper, quien ha seguido a Irina hasta Nueva York para estar más cerca de su retoño, también ha sido captado con otras famosas, aunque no lució tan amistoso como su expareja.

El director y actor ha sido visto junto a la actriz Laura Dern, de Big Little Lies, y la editora de Vogue, Anna Wintour.

Otros aseguran que la estrella de "A Star is Born" no se ha quedado atrás rehaciendo su vida y ya se habría mudado con su rumorada amante, Lady Gaga, aunque no hay ninguna prueba de ello.