Los otros "herederos" de Michael Jackson

Redacción.



Los hijos de Michael Jackson fueron los beneficiarios legales de la fortuna que aun sigue generando el cantante.

Sin embargo, hay otras personas que con espectáculos y proyectos diversos se han convertido en los otros herederos de "El Rey del Pop".

1 HBO En enero de 2019 el canal sacudió a la industria del espectáculo con "Leaving Neverland", documental en el que James Safechuck y Wade Robson narran los abusos que sufrieron por parte del cantante.Se estrenó en el marco del Festival de Cine de Sundance, y la expectativa fue tanta que se convirtió en uno de los estrenos más esperados del canal.

2 Cirque du Soleil El Cirque du Soleil estrenó en octubre del 2011 el espectáculo "The Immortal World Tour". Además de estar en Canadá, estuvo como un show fijo de Las Vegas y realizó giras por Norteamérica y Europa.El espectáculo, que terminó en 2014, contó con la autorización de los herederos de El Rey del Pop.Además de este show, el Cirque du Soleil tiene en Las Vegas el performance "Michael Jackson ONE".

3 La Toya La Toya Jackson, hermana del cantante, de quien se encontraba distanciada, creó "Forever the Best Show About the King of Pop", que ha visitado varios países, entre ellos México.

4 Rodrigo Teaser En su espectáculo "Tributo al Rey del Pop", que presentó por primera vez en México en 2017, Rodrigo Teaser hacía un recorrido por la trayectoria de Jacko.

5 Sergio Cortés El cantante español Sergio Cortés montó The Michael Jackson Experience, con el que ha recorrido Argentina, Chile y México.

6 Randall Sullivan En noviembre de 2012, Randall Sullivan lanzó al mercado la biografía no autorizada "Untouchable: The Strange Life and Tragic Death of Michael Jackson" (Intocable: La Extraña Vida y Trágica Muerte de Michael Jackson), en la que escribe sobre el abuso de cirugías plásticas por parte de Michael Jackson y que murió siendo virgen, pese a haberse casado dos veces. Las molestias hacia el libro fueron tales que se generó en redes una campaña en la que se pedía hacer comentarios negativos del ejemplar, para que nadie lo comprara.