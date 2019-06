Edith González: El deseo que la actriz no alcanzó a cumplirle a su hija Constanza

Redacción.



La muerte Edith González ha consternado el mundo del espectáculo, y muchos famosos han expresado ante las cámaras y por medio de redes sociales, su cariño, admiración y respeto para la actriz.



Vanessa Claudio, actriz puertorriqueña, con quien Edith compartió cámaras por su participación en el programa "Este es mi estilo", reveló el deseo que la fallecida no pudo cumplirle a su hija Constanza.



La puertorriqueña asegura que recordará a la mexicana con ese porte que la caracteriza. Siempre bien vestida, sonriente, con ganas de platicar con sus colegas a la hora de la comida, que es donde llegó a conocer más de la actriz.



Edith González hablaba con mucha ilusión de poder celebrar a lo grande los quince años de su única hija Constanza, quien este próximo 17 de agosto llegará a esa edad.



"Ya no llegó a cumplirle el sueño a Constanza. Ella quería celebrar sus quince años, quería mantener la tradición, vestirla a lo grande, quería hacerlo todo, que la gente fuera vestida también de gala", expresó Vanessa.



Vanessa Claudio lamentó la muerte de su ex compañera de foro, pero a la vez se sintió afortunada de haberla conocido y de convivir con ella.

"Soy muy dichosa de haberla conocido. Le dije que era muy fan de Corazón Salvaje, y hasta me contó anécdotas de esa telenovela, como si yo fuera una fan VIP", expresó.