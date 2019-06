Natti Natasha finalmente habla sobre Rob Kardashian

Redacción.



El nombre de Natti Natasha ha acaparado titulares en la prensa internacional en los últimos días por motivos que nada tienen que ver con su exitosa carrera musical, que por otra parte se encuentra en pleno crossover al mercado 'anglosajón'.

Sus interacciones con el famoso Rob Kardashian a través de Twitter -él sigue bloqueado en Instagram por compartir fotografías íntimas de una de sus ex- han puesto el foco de la atención mediática sobre la cantante.







Ella ha vivido todo ese revuelo desde Colombia, donde se encuentra de promoción, con cierto estupor debido a que sus únicas interacciones con el diseñador de calcetines -que esta semana incorporó a su perfil el sugerente selfie de Natti desnuda frente al espejo junto al comentario: "Oh, hola"- se han producido a través de la esfera virtual.

"Guau, eso fue un mensaje que dejó, no sé. Pero no, no he compartido con él. Siempre saluda y esas cosas... pero bien", ha aclarado escuetamente ella en conversación con el programa de Univisión "El Gordo y la Flaca".







Irónicamente, toda esta situación estuvo a punto de no ocurrir nunca, ya que la estrella latina dudó en un principio si debía o no compartir esa fotografía suya que consiguió llamar la atención del hermano menor de Kim Kardashian.



"Obviamente es un desnudo, porque se ve la piel, pero es que yo siento que no enseño partes específicas. Siempre soy un poquito... usualmente no subo ese tipo de fotos, pero en ese momento lo sentí bien, porque no estoy enseñando nada. Se ve la silueta y piel, pero no creo que tuviera nada negativo. Fue algo bien espontáneo", ha apuntado acerca de la imagen en cuestión.