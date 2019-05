Brad Pitt derrocha elegancia en el estreno de “Érase una vez en Hollywood”

Cannes, Francia

Protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, fue recibida ayer con una larga ovación y una crítica entusiasta en el Festival de Cannes.

Tarantino, Pitt y DiCaprio desembarcaron en la alfombra roja de La Croisette como héroes, aclamados por los festivaleros que los habían estado esperando desde primeras horas de la mañana.

El cineasta y los dos actores, por primera vez juntos en una película, posaron con traje negro junto a su compañera de reparto, la actriz Margot Robbie, que lució un conjunto de lentejuelas con pantalón negro y top blanco rematado con una flor rosa.

Pero sin duda alguna, fue Pitt el gran protagonista del evento, ya que en los últimos años ha acaparado los titulares de la prensa del corazón por su divorcio con la actriz Angelina Jolie.

De hecho, según informes de la revista Hollywood Life, la protagonista de Maléfica no acepta que su ex ya esté viendo a otras mujeres, y supuestamente se puso muy celosa al ver unas fotos de Brad con su colega,la actriz Lena Dunham.



Según Hollywood Life, Angelina preferiría no saber qué hace su ex de su vida sentimental, y “espera que Brad esté contento”, pero “que no quiere pensar en una nueva relación con Brad”.

La publicación agrega que una fuente cercana a la actriz afirmó que “Angie no está saliendo activamente y no es exclusiva de nadie. Ella tiene gente en su vida, pero no es nada serio”.