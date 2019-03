“Arrow” anuncia su final

Los Ángeles, Estados Unidos.



Arrow, la primera serie del Universo Cinematgráfico de DC que llegó a The CW, se despedirá con su octava temporada. La última entrega de la ficción protagonizada por Stepehen Amell solo tendrá diez episodios y se estrenará este otoño.



En un comunicado que recoge The Hollywood Reporter, la showrunner de la serie, Beth Schwartz, y los productores ejecutivos Greg Berlanti y Marc Guggenheim afirman que “fue una decisión difícil de tomar, pero como todas las decisiones difíciles que tomamos en los últimos siete años, fue pensando en lo mejor para Arrow”.



“Estamos felices de que Arrow creara un universo completo de espectáculos que seguirán durante muchos años”, continua la declaración, “estamos entusiasmados de crear un final que honre a la serie, a sus personajes y a su legado”. Los productores también mostraron su agradecimiento a todo el equipo y a los fans.



Tras el anuncio del fin de la serie, Stephen Amell, quien dio vida al arquero desde 2012, afirmó en Twitter que “interpretar a Oliver Queen (Green Arrow) ha sido la experiencia más increíble de mi vida, pero no puedes ser un vigilante para siempre”. “Hay mucho que decir, pero por ahora les daré las gracias”, concluyó.