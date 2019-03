Lupo Vidal: "La gente de Honduras es maravillosa"   

San Pedro Sula, Honduras

Ovejilla torpe, de peculiar andar. Así lo describió su padre, el reconocido cantante de música cristiana Marcos Vidal, en 1993 cuando compuso y le dedicó una canción que llamó "Lupo".

La melodía en una de sus partes dice, "sobre tu cabeza hay una mano especial, y en un mundo fiero tu serás feliz". Eso es justo lo que vive 25 años después, Lupo Vidal, cantante y músico cristiano, disfrutando del inicio de una carrera musical que usa para llevarles el mensaje de salvación y esperanza a cientos de personas.

El recién pasado mes de febrero, el español de 28 años estuvo en Honduras; recorriendo casi todo el centro y occidente del país en ciudades como Tegucigalpa, Comayagua, Catacamas y más, promocionando su disco "Tu amor", impartiendo conferencias y compartiendo su testimonio.

Lupo grabó un material sobre su música en Tegucigalpa.

Durante la gira ha manifestado su gusto por las tierras catrachas, a tal grado que ha prometido regresar.

Antes de llegar a El Paraíso a su próximo concierto, habló en exclusiva con diario LA PRENSA y nos regaló un refrescante tiempo compartiendo su opinión sobre diversos temas relacionados con la música, su experiencia con los hondureños y claro, de su padre, Marcos Vidal.





Lupo, antes de empezar a platicar ¿Cuál es tu nombre completo?

Gracias. Mi nombre es Ben Vidal.

¿No te llamas Lupo?

No, ese es un apodo que me puso mi padre cuando era pequeño.

¿Por qué te lo puso?

Por unos dibujos animados que yo veía que se llamaban "Los músicos de bremen". Consistía en que cada animal tocaba un instrumento musical y eran instruídos por sus dueños y montaron una banda y precisamente la canción del perro se llamaba lupo, tocaba trompeta y siempre que sonaba esa canción yo bailaba, al menos eso dice mi padre, yo no recuerdo (ríe). A partir de allí me empezaron a llamar así y luego con la canción que me dedicó en el rango cristiano me conocen como Lupo.

Nos alegra y sorprende tu visita a Honduras, sobre todo porque estuviste en varias ciudades ¿Cuál ha sido el propósito?

El objetivo principal ha sido la música. Estoy sirviendo a tiempo completo en el ministerio, saqué un proyecto musical hace 3 años y se me dio la oportunidad de estar aqui en Honduras y lo estoy disfrutando.

¿Cuál es el nombre de ese proyecto musical?

Se llama "Tu amor", reúne muchas experiencias que viví a lo largo de mi vida.

¿Qué lugares has visitado en Honduras?

Desde el 20 de febrero he estado en diferentes lugares. Tegucigalpa es el lugar donde más veces he estado. He vistado Comayagua, también Santa Rosa de Copán, Gracias, Lempira y ahora vamos hacia El Paraíso.

¿Visitas iglesias o estás en conciertos en particular?

Estoy alternando tanto escuelas cristianas, dando conferencias, testimonios como conciertos.

¿Por qué Honduras? ¿Recibiste alguna invitación?

Fue por medio de Yury Banegas, amigo cercano de mi familia. Lo conocemos hace algunos años cuando fue a España, nos visitó en la iglesia y hemos tenido una amistad cercana y nos propuso venir y acepté con gusto.

Y ¿qué experiencia te llevas con los hondureños?

Son una gente maravillosa. Me dan de comer a todas horas (carcajea). Desde que llegué empezaron a mencionarme la baleada y Yury me la ha dado completa. Me sorprende. Pero estoy encantado con la gente, muy cálida, sencilla y muy cariñosa.

Y ¿qué te pareció la baleada?

Un lujo de Honduras (ríe).

¿Cuál es mensaje que estás dejando a los jóvenes con los que has compartido?

Me baso sobretodo en Juan 6.38,"Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió". Es importante saber lo que Dios quiere para nosotros a parte de saber lo que nosotros queremos de Él.

¿Qué planes tienes a futuro sobre tu música?

Este año estoy trabajando en un proyecto, probablemente este año lo sacaré. También tengo el sencillo que saqué con Kike Pavón y esperamos que este año proyectar ese nuevo disco.

El español además de cantante es músico. Su intrumento principal es el corno francés.

En esta parte de la entrevista debo preguntarte por algo obvio. Tu padre. De hecho, te conocemos desde antes de lo que imaginas por la canción que te dedicó (llamada Lupo). ¿Qué representa para ti que ya eres adulto, el legado de tu padre?





Cuando mi papá escribió esa canción no lo tenía muy presente. Cuando fuí creciendo en años me fuí dando cuenta de lo que dice la letra, en cada exposición que hace. Al final, se viene convirtiendo en una profecía más que una propia canción.

¿Cómo es tu vida familiar y tus planes a futuro?

Mi relación familiar es cercana. Siempre he dicho que antes de ser Marcos Vidal es mi propio padre y me ha dado ese ejemplo. Estoy orgulloso de él como padre, no tiene nada que ver que sea Marcos Vidal y que haya hecho discos. En un futuro, no se donde me veo, quizá casado y con hijos.

¿Qué consejos te da tu padre como salmista y cantante?

Me dice que sea siempre el mismo, que no me importe lo me digan los demás que es algo que veo con gusto. Siempre me ha dicho que no fuerce nada, que deje que Dios abra las puertas y es algo que ha sido así, Dios ha abierto las puertas. También me aconseja mucho que sea humilde que sea algo natural.

Eres un hijo de pastor, ¿Qué consejos le das a otros hijos de pastor cuyos padres siempre están expuestos a críticas, cansancio, sacrificio de tiempo etc.?

Les recomiendo que hablen con Dios. Que les mueste cuál es su propósito aquí en la tierra porque muchas veces por la presión deciden irse de la iglesia y deciden vivir su cristianismo a su manera; eso es un error que le puede suceder a cualquier hijo de pastor que no le pregunta a Dios cuál es su propósito en la tierra.

Algo curioso, ¿Quién es tu cantante favorito?

Yo soy músico, puede ser que algunos cristianos me critiquen por lo que escucho pero en lo personal como músico me gusta mucho Michael Bolton y como cristiano, Israel Houghton.

¿No incluyes a tu padre?

Es mi padre, yo no escucho música de él porque ya las he escuchado mil veces, de mil formas, en diferentes instrumentos antes de que salgan. Entonces trato de escuchar otras cosas. Considero que dentro de la música clásica es el mejor cantante de música ligera. Es de los mejores compositores que he escuchado, pero es mi padre y no soy el más indicado.

Siendo todo lo que representa tu padre, ¿Qué es lo que más admiras de él?

Su persona. Lo humilde que es, que ha sabido cuidarme y tratarme.

Escuchamos que has querido visitar más lugares en Honduras, ¿Tienes planes de volver?

Sí, de hecho estamos pensando en volver. No te se decir el mes, pero si Dios quiere volvemos a finales del año o a inicios del próximo.