Jussie Smollett rompe su silencio tras ser víctima de una brutal agresión

Redacción.



A principios de esta semana el actor y cantante Jussie Smollett fue víctima de una agresión homófoba en la ciudad de Chicago. Las autoridades informaron en su momento que el protagonista de la serie 'Empire' había recibido una brutal paliza y había sido rociado con una sustancia química por dos enmascarados que le abordaron por la calle alrededor de las dos de la madrugada, y que además le pusieron una cuerda alrededor del cuello antes de salir huyendo.

Jussie ha hablado ahora por primera vez acerca de lo ocurrido para tranquilizar a sus seguidores y demostrar que hace falta mucho más que una despreciable asalto como ese para acabar con él.





"Déjenme que comience diciendo que estoy bien. Mi cuerpo es fuerte, pero mi alma lo es aún más. Y lo que es más importante, quiero dar las gracias. Las muestras de amor y de apoyo de mi gente han significado más para mí de lo que jamás seré capaz de expresar con palabras", arranca el mensaje que ha compartido con la revista Essence.

En sus declaraciones, en las que confirma que está cooperando plenamente con las autoridades para encontrar a los responsables de tan despreciable crimen y añade que se ha mostrado "cien por cien objetivo y coherente" en su testimonio, también da a entender que algunos de los detalles de lo ocurrido de los que se ha informado no son exactos y que la cobertura mediática que ha recibido su agresión ha sido en ocasiones inadecuada.





"A pesar de mi frustración y lo mucho que me preocupan algunas de las inexactitudes que se han difundido y las tergiversaciones, sigo creyendo que se hará justicia", añade con más optimismo. "Como ha demostrado ya mi familia, este tipo de ataques siguen produciéndose contra mis hermanos y hermanas, incluidos aquellos que no se identifican con los géneros binarios. Lo que me ha ocurrido no es un accidente aislado y no debería tratarse como tal".

El intérprete se ha despedido con "amor, respeto y honor" prometiendo que sus fans tendrán noticias suyas muy pronto -se espera que este sábado actúe en Los Ángeles- y que les contará personalmente qué pasó realmente durante ese "horrible suceso".