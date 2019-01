Kendrick Lamar, el nuevo rey del hip hop

Califorania, Estados Unidos

De padecer los rechazos de empresarios y directivos que declinaban firmarlo para que cantara en clubes de renombre, Kendrick Lamar se da ahora el lujo de elegir con quién y dónde trabaja.

Único Lamar destaca principalmente por abordar temas como racismo e injusticia social.

Ganador de cinco premios Grammy en 2018, entre ellos el de “Mejor canción de rap” y “Mejor video corto”, es el máximo nominado a los premios que se entregan este 10 de febrero. Lamar recordó que desde los inicios de su carrera, hace casi 15 años, había expertos en la industria que le auguraban fracasar.

“Supongo que en todos los ámbitos sucede. Siempre habrá gente soberbia que cree que lo puede todo y tiene la última palabra y que lo que dicen es su ley. Eso me pasó a mí, me decían que no lograría nada.

Pedí muchas oportunidades para cantar y hacer movimientos en diversos clubes de California en donde siempre recibí rotundos: ‘No’. Era una constante que parecía no tener final. Yo creo que hasta que saqué mi primer disco independiente (Section.80, en el 2011) fue cuando logré que hubiera empresarios que me dieran oportunidades. No veían el talento, solo veían el negocio”, señaló Lamar en entrevista con el diario Reforma.

Posicionado. La estrella del rap y hip hop, quien comenzó a hacer sus pininos en la industria desde el 2004, ahora es uno de los músicos más rentables, según Billboard.

“Ahora puedo decirle que no a muchos empresarios que al principio se mofaban de mi estilo. Me he ido con los que han confiado siempre en mí. Sé que fueron pocas personas, pero agradezco que jamás me hayan cerrado la puerta”.

Lamar, quien ha hecho famosos los discos To Pimp a Butterfly (2015) y Damn (2017), aseguró que su temática es cada vez más contestataria y antisistema, tal como lo ha mostrado en canciones como Love, Humble y Royalty. “Hay ciertos segmentos de la sociedad que no lo hacen bien, hay ciertas personas que ven al rap y al hip hop como un género menor, y hay que decirles que todos tenemos el mismo derecho”.

En cuanto a las colaboraciones con U2 en su tema XXX y en el de ellos, Get Out of Your Own Way, afirmó que le ha abierto la puerta a nuevas generaciones. “Es un hecho que mucho de su público no me conocía, y mucho de mi público no era familiar con ellos. Parece que hicimos un intercambio y quedamos todos súper contentos, porque el experimento fue genial, hubo mucha química entre nosotros y la necesidad de conectar fue básica. Sin ésta, no hubiera funcionado”.