Premios SAG: “Nace una estrella”, la favorita de este domingo

Mañana domingo 27 de enero se celebra la 25 edición los premios del Sindicato de Actores (SAG) de Hollywood.



Nace una estrella dominó, con cuatro, las candidaturas.

Por este remake de un filme de 1937, Bradley Cooper, que debutó como director, fue nominado como mejor actor, al igual que Lady Gaga por mejor actriz y Sam Elliott como mejor actor de reparto.



La película también fue nominada a mejor elenco, el mayor premio de la noche.



La película de Spike Lee El infiltrado del KKKlan, basada en una historia real de un policía negro que se infiltra en el Ku Klux Klan con ayuda de su compañero, recibió tres indicaciones: John David Washington como mejor actor; Adam River, como mejor actor de reparto; y mejor elenco.

Washington dijo que al recibir este honor “se está reconociendo a Ron Stallworth (su personaje), un hombre que con valentía e ingenio luchó contra el racismo en su esencia”.



Otros filmes nominados para mejor reparto son: Bohemian Rhapsody, y las taquilleras Pantera Negra y Locamente millonarios, la comedia con actores asiáticos.



Roma excluida



Aunque es la máxima nominada para la próxima edición de los Óscar, Roma quedó fuera.



En esta cinta, distribuida por Netflix, el director mexicano Alfonso Cuarón apostó por un proyecto muy personal y contó -en blanco y negro- la historia de las dos mujeres que marcaron su infancia: la doméstica de origen indígena que queda embarazada tras sus primeras experiencias sexuales, interpretada por la debutante Yalitza Aparicio, y su madre, a la que su esposo está por dejar por otro amor.

“The Marvelous Mrs. Maisel” obtuvo 4 nominaciones, entre ellas: mejor actriz de comedia para Rachel Brosnahan (izquierda).

El trabajo de Aparicio, una maestra de 26 años, fue considerado una de las mejores actuaciones del año por el diario The New York Times.



Roma tenía pocas oportunidades, con todo y lo talentoso del reparto, la actuación no fue particularmente llamativa y es una película extranjera en blanco y negro.



Las películas El primer hombre en la luna y Viudas, también fueron excluidas de los SAG Awards.